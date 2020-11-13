نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات قوية على أجهزة المنزل الكهربائية من أكسترا بمناسبة الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات قوية على أجهزة المنزل الكهربائية في المملكة السعودية تقدمها شركة أكسترا بمناسبة الجمعة، تخفيضات كبرى يقدمها متجرا أكسترا هذا الشهر على الهواتف المحمولة والثلاجات والبوتاجازات والعديد من الأجهزة الكهربائية الأخرى، أتخاذ شعار لها اسم واحد للتخفيضات أكسترا، ووصلت التخفيضات التي قدمها متجر أكسترا إلى 50%. تخفيضات قوية على الثلاجات والبوتاجازات من أكسترا سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال أهم وأقوى تخفيضات الجمعة البيضاء من أكسترا على الغسالات والثلاجات والبوتاجازات وبعض أجهزة المطبخ الكهربائية الأخرى. تخفيضات قوية على أجهزة المطبخ الكهربائية تخفيضات الغسالات يمكنك الآن بمناسبة الجمعة البيضاء الحصول على غسالة ماركة إل جي نظام فتح أمامي 6 برامج بسعر 4119 ريال بدلاً من 8249 ريال.

غسالة صحون ماركة كلاس برو نظام فتح أمامي سعة تحميل 6 كيلو 8 برامج بسعر 849 ريال بدلاً من 1699.

غسالة ماركة LG نظام فتح أمامي سعة التحميل 10.5 كيلو بسعر 3299 ريال بدلاً من 5499 ريال.

غسالة ماركة كاندي نظام فتح أمامي سعة تحميل 9 كيلو بسعر 1699 ريال بدلاً من 3399 ريال. تخفيضات الجمعة البيضاء على البوتاجازات بوتجاز ماركة بيكو مقاس 90×60 عدد 5 شعلة بسعر 1749 ريال بدلاً من 2699.

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بوتجاز ماركة وايت وستنجهاوس مقاس 90*60 سم بسعر 1479 ريال بدلاً من 1999 ريال.

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