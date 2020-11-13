نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجمعة البيضاء من بنده هايبر السعودي تخفيضات تصل إلى 70٪ في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع أقتراب موعد الجمعة البيضاء أو البلاك فرايداي كما يُدعى بادر هايبر بنده بتقديم عروضه وتخفيضاته على معظم السلع والمنتجات التجارية مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف الذكية والمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل، والجدير بالذكر أن شركة بنده السعودية أعلنت أن التخفيضات قد تصل على بعض المنتجات إلى أكثر من 60٪.

سبب تسمية الجمعة البيضاء بهذا الاسم

من المعروف أن أخر جمعة من شهر نوفمبر من كل عام تقدم معظم المتاجر الكبرى مثل بنده وكارفور والعثيم وغيرها تخفيضات وعروض هائلة قد تصل لأكثر من 70٪ وأحياناً تصل إلى 90٪ مما يؤثر تلك التخفيضات على إقتصاد الدولة في هذا اليوم ولهذا سميت بعض الدول مثل أمريكا باسم الجمعة السوداء وفي دول أخرى تطلق عليها باسم الجمعة البيضاء كدول الخليج العربي.

أقوى عروض بنده وهايبر بنده السعودية على المنتجات الغذائية

عرض 450 جرام من صدور دجاج ساديا بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال سعودي

عرض معكرونة فودي 4 عبوات بسعر 15 ريال سعودي و 6 عبوات بسعر 20 ريال سعودي

كرتونة دوريتس تتكون من 12 عبوة بسعر 9.95 بدلاً من 13.75 ريال سعودي

عرض 5 عبوات من شيكولاته جلاكسي بسعر 11.50 بدلاً من 16.50

عرض الكيلو من جبنة بريزيدن بسعر 27.50 ريالاً

عرض 350 جرام من كريمة البندق بسعر 7.50 بدلاً من 15.25 ريالاً

عرض اللتر ونصف من زيت النخيل النباتي بسعر 9.50 بدلاً من 13.25 ريال سعودي

3 أكياس من طحين فاخر بسعر 9.95 بدلاً من 13.50 ريال سعودي

عرض علبة حليب المراعي لتر و800 جرام بسعر 38.95 ريال سعودي بدل من 65.95 ريال

عرض كرتونة دجاج دو مكونة من 10 دجاج وإن الدجاجة الواحدة كيلو جرام بسعر 104 ريال سعودي.

عرض هايبر بنده على الشاشات والأجهزة الكهربائية

عرض شاشة فليبس 40 بوصة بسعر 699 بدلاً من 879

عرض شاشة إمبكس 55 بوصة بسعر 1199 بدلاً من سعر 17.52 ريال

عرض شاشة توشيبا 32 بوصة بسعر 469 بدلا من 657 ريال سعودي

عرض شاشة تي سي آل 55 بوصة بسعر 1399 بدلاً من 2199 ريال سعودي

ريسيفر كلير نادكو بسعر 89 ريال بدل من سعر 109

كشاف ليد طوارئ ماركة كليك أون “click on” بسعر 49.95 بدل من 79 ريال سعودي

عرض كشاف يدوي ماركة كليك أون بسعر 79.95 بدل من 120 ريال سعودي

شاحن منتقل أي أون بسعر 67.50 بدلاً من 135 ريال سعودي

وصلة كهرباء طول 3 متر بسعر 142 بدلاً من 235.25 ريال سعودي.

موعد الجمعة البيضاء 2020

كما ذكرنا سالفاً أن موعد الجمعة البيضاء يأتي في أخر جمعة من شهر نوفمبر كل عام وسوف يوافق أخر جمعة في شهر نوفمبر 2020 يوم 27 من شهر نوفمبر.