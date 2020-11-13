عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60% ولمدة 4 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم عروض ضخمة على مستلزمات التنظيف، من مساحيق غسيل ومليت للملابس، وأيضاً مستلزمات النظافة الشخصية من مناديل للوجه وصابون للأيدي، كل ذلك متوفر حالياً في جميع فروع هايبر ماركت عبد الله العثيم داخل المملكة. تخفيضات العثيم الأسبوعية عروض هايبر ماركت العثيم على مستلزمات غسيل الملابس، ونظافة الأيدي: عروض العثيم اليوم على مسحوق غسيل، أومو ازرق، سعة العبوة خمسة كيلو جرام، سعر العبوة(30.95)ريال سعودي، بدلاً من (60.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية ملين كُومفيريت، مركز، برائحة أوركيد والمسك، سعة العبوة 1.5 لتر، سعر الجهاز(22.9)ريال سعودي، بدلاً من (35)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ملين، ملابس كمفورت، سعة أربعة لتر، سعر العبوة (24.95)ريال سعودي، بدلاً من (35.75) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

صابون يد لايفبوي، توتال، سعة 500 ملِلي، سعر العبوة (24.95)ريال سعودي، بدلاً من (36.25)ريال سعودي،السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مناديل وجه، سانيتا كلوب، عدد ست عبوات، سعة العبوة 76 علبة، سعر العرض(7.95)ريال سعودي، بدلاً من (10.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات أسواق العثيم خصومات هايبر ماركت عبد الله العثيم على مستلزمات تنظيف المطبخ: عروض العثيم الأسبوعية على ورق مطبخ، سانيتا جيبسي، رول، عدد 1500 حبة، سعر العبوة(10.95) ريال سعودي، بدلاً من (17.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية أكيَاس نفاية سانيتا، سعة خمسين جَالون، مقاس 76 *95 سم، سعر العبوة(16.95)ريال سعودي، بدلاً من (26.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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