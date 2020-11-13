- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق النجمة الجمعة البيضاء بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض أسواق النجمة الجمعة البيضاء بالسعودية كيلو من العنب الأحمر ب 7.95 ريال، كيلو من التفاح الأحمر ب 9.50 ريال، كيلو من العنب الأسود ب 7.95 ريال، كيلو من الكمثري ب 9.50 ريال، كيلو من الكاكا ب 7.95 ريال، كيلو من الموز ب 3.75 ريال، كيلو حبحب ب 1.65 ريال، كيلو عنب أبيض ب 11.95ريال، كيلو بطاطس ب 2.50 ريال، كيلو لوبية ب 4.95 ريال، كيلو باذنجان مدور ب 2.95 ريال، كيلو زبيب ب 15.95 ريال، بدلا من 28.95 ريال، كيلو كاجو محمص بالليمون ب 54.95 ريال، بدلا من 94.95 ريال، لوز أمريكي ب 34.95 ريال، بدلا من 69.95 ريال، كيلو فول سوداني محمص ب 13.95 ريال، بدلا من 20.95 ريال.
عروض أسواق النجمة الجمعة البيضاء بالسعودية
كيلو شابورة مع التمر ب 14.95 ريال، بدلا من 19.95 ريال، رول بالقرفة ب 1.95 ريال، كيك مدور شوكولاتة ب 4.50 ريال، النجمة كيك قطع ب 7.95 ريال، بدلا من 10.50 ريال، 2 حبة من الخبز الفرنسي ب 1 ريال، و6 حبات من الخبز برجر ب 1.95 ريال، خبز الزبيب ب 2.95 ريال، 5 نقانق دجاج رول ب 4.95 ريال، مناقيش لبنة بالعسل ب 5.95 ريال، ومناقيش محمرة حارة بالخضار ب 4.95 ريال.
واحة لينة معجون التمر كيلو ب 6.50 ريال، بدلا من 16.95 ريال، واحة لينة سكري 400 جم ب 11.95 ريال، بدلا من 22.95 ريال، مزارع النخيل رشودية هليل كيلو ب 11.95 ريال، بدلا من 22.95 ريال، مزارع النخيل نبوت سيف كيلو 9.50 ريال، بدلا من 15.95 ريال.
عروض أسواق النجمة على المجمدات
ساديا برجر بقري وزن 224 جم ب 6.25 ريال، ساديا صدور دجاج طرية كيلو ب 23.95 ريال، بدلا من 31.95 ريال، ساديا دجاج كامل مجمد وزن 1300 جم ب 13.75 ريال، بدلا من 17.95 ريال، 450 جم من ساديا أكباد دجاج 450 جم ب 3.95 ريال، بدلا من 4.95 ريال، ساديا أفخاد دجاج مجمدة 900 جم ب 11.95 ريال، بدلا من 17.95 ريال، ساديا بطاطس مقلية ب 8.95 ريال، بدلا من 11.95 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض أسواق النجمة الجمعة البيضاء بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.