نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق النجمة الجمعة البيضاء بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق النجمة الجمعة البيضاء بالسعودية كيلو من العنب الأحمر ب 7.95 ريال، كيلو من التفاح الأحمر ب 9.50 ريال، كيلو من العنب الأسود ب 7.95 ريال، كيلو من الكمثري ب 9.50 ريال، كيلو من الكاكا ب 7.95 ريال، كيلو من الموز ب 3.75 ريال، كيلو حبحب ب 1.65 ريال، كيلو عنب أبيض ب 11.95ريال، كيلو بطاطس ب 2.50 ريال، كيلو لوبية ب 4.95 ريال، كيلو باذنجان مدور ب 2.95 ريال، كيلو زبيب ب 15.95 ريال، بدلا من 28.95 ريال، كيلو كاجو محمص بالليمون ب 54.95 ريال، بدلا من 94.95 ريال، لوز أمريكي ب 34.95 ريال، بدلا من 69.95 ريال، كيلو فول سوداني محمص ب 13.95 ريال، بدلا من 20.95 ريال.

عروض أسواق النجمة الجمعة البيضاء بالسعودية

كيلو شابورة مع التمر ب 14.95 ريال، بدلا من 19.95 ريال، رول بالقرفة ب 1.95 ريال، كيك مدور شوكولاتة ب 4.50 ريال، النجمة كيك قطع ب 7.95 ريال، بدلا من 10.50 ريال، 2 حبة من الخبز الفرنسي ب 1 ريال، و6 حبات من الخبز برجر ب 1.95 ريال، خبز الزبيب ب 2.95 ريال، 5 نقانق دجاج رول ب 4.95 ريال، مناقيش لبنة بالعسل ب 5.95 ريال، ومناقيش محمرة حارة بالخضار ب 4.95 ريال.

واحة لينة معجون التمر كيلو ب 6.50 ريال، بدلا من 16.95 ريال، واحة لينة سكري 400 جم ب 11.95 ريال، بدلا من 22.95 ريال، مزارع النخيل رشودية هليل كيلو ب 11.95 ريال، بدلا من 22.95 ريال، مزارع النخيل نبوت سيف كيلو 9.50 ريال، بدلا من 15.95 ريال.

عروض أسواق النجمة على المجمدات

ساديا برجر بقري وزن 224 جم ب 6.25 ريال، ساديا صدور دجاج طرية كيلو ب 23.95 ريال، بدلا من 31.95 ريال، ساديا دجاج كامل مجمد وزن 1300 جم ب 13.75 ريال، بدلا من 17.95 ريال، 450 جم من ساديا أكباد دجاج 450 جم ب 3.95 ريال، بدلا من 4.95 ريال، ساديا أفخاد دجاج مجمدة 900 جم ب 11.95 ريال، بدلا من 17.95 ريال، ساديا بطاطس مقلية ب 8.95 ريال، بدلا من 11.95 ريال.