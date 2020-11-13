تراند الفن: تامر حسني يطلق زوجته بسمة بوسيل والسبب صادم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:34 مساءً - ‏41 دقيقة مضت أخبار المشاهير 91 زيارة

أعربت المطربة المغربية بسمة بوسيل عن استيائها مما يرسله بعض الأشخاص لها من صور وفيديوهات للفنان تامر حسني زوجها، ومن وجهة نظرهم أن ذلك يقلل من احترامها أمام الناس، فأعلنت انفصالها عنه منذ فترة، وتحضيرهما لأوراق الطلاق لاتمام إجراءات الانفصال.

وأعلنت بسمة الانفصال عبر خاصية “ستوري”، لحسابها الشخصي على موقع “انستجرام”، الذي يتابعها خلاله ما يقرب من 4 مليون ونصف متابع، وكتبت: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور، وكمان أحب أعرفكو إن احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة، بالتوفيق للجميع”.

ويعد هذا الانفصال بعد زواج دام لمدة 8 سنوات، ظهرت خلالهم بسمة جليًا في جميع المناسبات، وتدخلت في اختياراته للملابس وخاصةً في برنامج “the voice kids”، واعتزلت بسمة الغناء طوال فترة زواجها من تامر، ونشرت مرة واحدة فقط مقطع فيديو وهي تتغنى بكلمات “ناسيني ليه”.