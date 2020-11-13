نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات الجوالات اكسترا السعودية وأقوى العروض على أحدث الإصدارات طوال شهر نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتعوا بأقوى تخفيضات الجوالات اكسترا السعودية بأحدث الإصدارات وذلك طوال شهر نوفمبر 2020 خلال موسم التخفيضات السنوية، على أن تبدأ تخفيضات اكسترا السعودية منذ يوم 29 أكتوبر 2020 حتى 28 نوفمبر، أي حوالي شهر من الخصومات والتخفيضات الكبرى التي قد تصل إلى 50% على أسعار الهواتف الذكية من مختلف الماركات العالمية.

تخفيضات الجوالات اكسترا السعودية

تضم تخفيضات اكسترا مجموعة كبيرة من الإلكترونيات، الأجهزة، بالإضافة إلى عروض الجوالات وأحدث إصدارات الهواتف الذكية، فيُمكنكم الحصول على جوال ذو إمكانيات عالية، وبكاميرا ذات جودة رائعة، وأيضًا بذاكرة كبيرة بحيث يُمكنك تخزين ما تشاء على هاتفك، وكل هذه المواصفات تتوافر في مجموعة متنوعة من الجوالات في تخفيضات الجوالات اكسترا السعودية.

أقوى تخفيضات الجوالات اكسترا السعودية

جوال اوبو A31، ذاكرة 64 جيجا، فقط بسعر 549 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي.

جوال نوكيا 5.3، ذاكرة 64 جيجا، بسعر 569 ريال سعودي بدلًا من 689 ريال سعودي.

جوال فيفو Y30، ذاكرة 64 جيجا، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي.

تخفيضات جوالات سامسونج اكسترا السعودية

جوال سامسونج نوت 10 بلس، ذاكرة 256 جيجا، بسعر رائع فقط 2599 ريال سعودي بدلًا من 4379 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي S10 بلس، ذاكرة 512 جيجا، فقط بسعر 2299 ريال سعودي بدلًا من 4599 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي A71، ذاكرة 128 جيجا، 4G، بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1749 ريال سعودي.

جوال سامسونج A01، ذاكرة 16 جيجا، فقط بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 439 ريال سعودي.

جوال سامسونج نوت 10 لايت، ذاكرة 128 جيجا، بسعر رائع فقط 1469 ريال سعودي بدلًا من 2189 ريال سعودي.

عروض اكسترا على جوالات هواوي