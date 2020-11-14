نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدانوب بالسعودية يحطم أسعار المواد الغذائية وعروض تنزيل جريئة للتوفير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الدانوب بالسعودية، تُعد شركة الدانوب للمواد الغذائية المحدودة، هي سلسلة من الأسواق المركزية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم افتتاحها في عام 1987م، وتُقتصر أعمالها داخل مدُن المملكة العربية السعودية، ومنها مدينة جدة ومدينة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتملك هذه الشركة وتُديرها مجموعة شركات بن داود. عروض الخصم من الدانوب على المواد الغذائية (خضروات وفاكهة) بصل أبيض، واحد كيلو، سعر الكيلو (4.95)ريال سعودي.

كوسة، واحد كيلو، سعر الكيلو (3.95)ريال سعودي.

باذنجان، واحد كيلو، سعر الكيلو (3.95)ريال سعودي.

بطاطا حلوة مصري، واحد كيلو، سعر الكيلو (3.95) ريال سعودي.

جزر أسترالي، واحد كيلو، سعر الكيلو(5.95)ريال سعودي.

ملفوف، واحد كيلو، سعر الكيلو(1.95) ريال سعودي.

ليمون أخضر، واحد كيلو، سعر الكيلو(6.95) ريال سعودي.

موز، واحد كيلو، سعر الكيلو (3.95) ريال سعودي.

تفاح جالا، واحد كيلو، سعر الكيلو (6.95) ريال سعودي.

جوافة، سعر الكرتونة، ( 12.95) ريال سعودي.

اناناس، سعر الحبة، (6.95) ريال سعودي.

عنب أحمر، واحد كيلو، سعر الكيلو (10.95)ريال سعودي. عرض التوفير من الدانوب على اللحوم ريش غنم نعيمي، واحد كيلو، سعر الكيلو (94.95)ريال سعودي.

كتف غنم نعيمي طازج، واحد كيلو، سعر الكيلو (77.95) ريال سعودي.

فخذ غنم نعيمي طازج، واحد كيلو، سعر الكيلو (79.95) ريال سعودي.

أوصَال بقرى برازيلي مبرد، واحد كيلو، سعر الكيلو (22.95) ريال سعودي.

سمانة بقرى برازيلي مبرد، واحد كيلو، سعر الكيلو (39.95) ريال سعودي.

لحم عجل بدون عظم، واحد كيلو، سعر الكيلو (44.95) ريال سعودي.

شرائح لحم بقري رقيقة، واحد كيلو، سعر الكيلو (44.95) ريال سعودي.

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