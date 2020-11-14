نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير للجوالات ( أيفون، هواوي، سامسونج ) البلاك فرايدي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير للجوالات 2020 ، جرير ليست مكتبة فقط بل تقدم أقوي العروض والخصومات لمواطني المملكة العربية السعودية على الكثير من المنتجات المختلفة مثل الأجهزة الإلكترونية من اللاب توبات والتابلت وأجهزة الجوالات من أيفون وهواوي وسامسونج والكثير من المنتجات المختلفة الأخري .

ويمكنك الشراء من خلال معارض جرير بالتقسيط بدون كفيل وبدون دفعة أولي لتلبية كافة احتياجات المواطنين الراغبين في الشراء من جرير، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على عروض مكتبة جرير للجوالات 2020 بأقوي خصومات البلاك فرايدي في السعودية على جوالات أيفون وهواوي وسامسونج ، فتابعوني لمعرفة التفاصيل عن عروض مكتبة جرير .

عروض مكتبة جرير

تقدم جرير أقوي العروض والخصومات القوية على أجهزة الجوالات المختلفة من أيفون وهواوي وسامسونج وبعض الأجهزة الأخري، أنتهز الفرصة وقم بالشراء للحصول على الخصومات، وها هي عروض جرير للجوالات 2020 المميزة للبلاك فرايدي في السعودية :

عروض جرير آيفون

هاتف ابل ايفون 11 برو ماكس ، لونه فضي، سعة 512 جيجا بايت، الجيل الرابع، بسعر 5999 ريال سعودي بدلا من 6899 ريال سعودي، مع ضمان من ابل لمدة عام كامل .

هاتف ابل ايفون 11 برو ماكس ، باللون الرمادي الفلكي ولون أخضر الليل، سعة 64 جيجا بايت، الجيل الرابع، بسعر 4599 ريال سعودي بدلا من 5259 ريال سعودي، مع ضمان من ابل لمدة عام كامل .

11 برو ماكس ، باللون الرمادي الفلكي ولون أخضر الليل، سعة 64 جيجا بايت، الجيل الرابع، بسعر 4599 ريال سعودي بدلا من 5259 ريال سعودي، مع ضمان من ابل لمدة عام كامل . هاتف ابل ايفون 11 برو ، لونه فضي، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الرابع، بسعر 4899 ريال سعودي بدلا من 5479 ريال سعودي، مع ضمان من ابل لمدة عام كامل .

11 برو ، لونه فضي، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الرابع، بسعر 4899 ريال سعودي بدلا من 5479 ريال سعودي، مع ضمان من ابل لمدة عام كامل . هاتف ابل ايفون 11 برو ، لونه رمادي فلكي، سعة 512 جيجا بايت، الجيل الرابع، بسعر5599 ريال سعودي بدلا من 6459 ريال سعودي، مع ضمان من ابل لمدة عام كامل .

هاتف ايفون 11 برو ، باللون الفضي واللون الرمادي الفلكي، سعة 64 جيجا بايت، الجيل الرابع، بسعر 4199 ريال سعودي بدلا من 4709 ريال سعودي، مع ضمان من ابل لمدة عام كامل .

عروض جرير هواوي

هاتف هواوي نوفا 7 اس اي ، لونه أخضر كراش، ولون فضي سبيس، ولون أرجواني صيفي، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، بسعر 1399 ريال سعودي بدلا من 1599 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

نوفا 7 اس اي ، لونه أخضر كراش، ولون فضي سبيس، ولون أرجواني صيفي، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، بسعر 1399 ريال سعودي بدلا من 1599 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل . هاتف هواوي بي 40 ، لونه أسود، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، بسعر 2399 ريال سعودي بدلا من 2849 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

هاتف هواوي بي 40 برو ، لونه أسود، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، بسعر 3349 ريال سعودي بدلا من 3829 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

جرير سامسونج

هاتف سامسونج جالكسي اس 20 الترا ، أبيض اللون، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، بسعر 3699 ريال سعودي بدلا من 5039 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

جالكسي اس 20 الترا ، أبيض اللون، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، بسعر 3699 ريال سعودي بدلا من 5039 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل . هاتف سامسونج جالكسي اس 20 بلس ، لونه أحمر، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 4159 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا ، أبيض اللون، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 5149 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا ، أبيض اللون، سعة 512 جيجا بايت، الجيل الخامس، بسعر 4799 ريال سعودي بدلا من 5499 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ، باللون البرونزي والأخضر واللون الرمادي، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، بسعر 3399 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية المقال الذي قدمنا فيه لكم عروض مكتبة جرير للجوالات 2020 من آيفون وهواوي وسامسونج .