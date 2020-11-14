عروض أسواق العثيم على شاشات التِليفزيون الذكية تخفيضات تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية، على شاشات التِليفزيون الذكية، متنوعة من كافة الموديلات والماركات، ومقاس شاشات مختلفة، كما تطرح أسواق عبد الله العثيم مجموعة رائعة من الجوالات الذكية، بأفضل الأسعار، بجميع فروع أسواق العثيم داخل المملكة العربية السعودية. عروض أسواق العثيم علي الشاشات تليِفزيون، أورينو، شاشة 55 بوصة، سمارت، ألْ اي دي، فول إتش دي، سعر الجهاز(1299)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تلِيفزيون، أورينو، شاشة 32 بوصة، سمارت، ألْ اي دي، سعر الجهاز(349)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات أسواق العثيم الأسبوعية تلِيفزيون، أَرو، ألْ أيِ دي، شاشة 40، سعر الجهاز(499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تلِيفزيون، أل تي سي، سمارت، شاشة 50 بوصة، ألْ إي دي، فول إتش دي، سعر الجهاز(1099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات أسواق العثيم علي الجوالات الذكية هاتف ذكي، هونور 9 اكس برو، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، الجيل الرابع، سعة الرامات ستة جيجابايت، سعر الجهاز(999)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف ذكي، هونور 9 اكس لايت، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، الجيل الرابع، شاشة 6.5 بوصة، سعة الرامات أربعة جيجابايت، سعر الجهاز(735)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض وخصومات أسواق العثيم اليومية هاتف ذكي، هواوي واي 7 بي، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، الجيل الرابع، سعة الرامات أربعة جيجابايت، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف ذكي، لافا 61، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، الجيل الرابع، سعة الرامات واحد جيجابايت، سعر الجهاز(245)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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