تراند الفن: رد فعل صادم من ياسمين صبري على حصد والدتها 5 ميداليات رياضية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 14 نوفمبر 2020 05:00 مساءً - ‏23 دقيقة مضت أخبار المشاهير 41 زيارة

أعلنت نسرين والدة الممثلة المصرية ياسمين صبري عن فوزها بـ3 ميداليات ذهبية و2 فضية في رياضة السباحة، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة لها وهي ترتدي الميداليات، وعلّقت بالقول:”اليوم فزت بثلاث ميداليات ذهبية و2 فضية، وكسرت الرقم القياسي لمسافة 200 متر سباحة حرة في المسابقة الوطنية المصرية، وأتطلع إلى المزيد من الميداليات غدًا”.

وتفاعل المتابعون معها بشكل كبير، إذ هنؤها على هذا الإنجاز، فيما كان لافتاً للكثيرين اكتفاء ابنتها ياسمين بوضع علامة إعجاب على الصورة من دون أي تعليق، وهو الأمر الذي أثار جدلاً بينهم.