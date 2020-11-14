تراند الفن: فضيحة بالكنيسة .. شاهد ضبط قس يمارس الرزيلة مع «رنين كريم»

فنون - كتب امير التهامي في السبت 14 نوفمبر 2020 05:00 مساءً - في فضيحة مدوية، كُشف أمر قس يمارس العلاقات المحرمة في عدد من النساء، على الرغم من كونه متزوج.

وفي التفاصسل، فقد طردت إحدى الكنائس في نيويورك قس يدعى كارل لينتز، بعد اكتشاف علاقات غرامية متعددة له ، وهو ما يعد بمثابة خيانة للأعراف المسيحية .

وأقام لينتز، بحسب صحيفة “الديلي ميل” علاقة غرامية لمدة خمسة أشهر مع مصممة الأزياء رنين كريم البالغة من العمر 34 عامًا والتي التقى بها في مكان مغلق.

وتم رصد العديد من المقابلات الجنسية بينهما، وتأكدت الكنيسة أنه كان يذهب إلى منزلها لشرب “الكثير” من الكحول.

وقالت “كريم” إنها كانت على علم بأن القس متزوج لكنها لم تستطع منع نفسها من لقائه عدة مرات .

وبناء على ذلك ، كلفت الكنيسة إحدى الشركات القانونية بمراجعة كافة أوراقها والتحقيق في الواقعة خاصة وأن هناك عدد آخر من الفتيات المحتمل ارتباطهن بالقس.

