تراند الفن: ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 14 نوفمبر 2020 05:00 مساءً - أثارت الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده، الجدل بسبب إطلالتها الجيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
وظهرت ابنة فيفي عبده في الصور بإطلالة كاجوال ملفته، حيث ارتدت بنطلون جينز ممزق باللون الغامق ونسقت معه قميص كاروهات جمع بين اللون الأزرق و الأبيض.
وانتعلت ابنة فيفي عبده حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، فيما أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات العصرية و الكتناسقة مع ملابسها.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أبنة فيفي عبده على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
وكانت قبل أيام أطلت مرتدية “الروب” ويظهر خلفها شاطئ البحر، كاشفة عن ساقيها، ما عرضها لانتقادات حادة، بينما أشادت بها والدتها.
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