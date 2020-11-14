تراند الفن: وفاة أيمن الظواهري .. وهذا آخر ما طلبه

فنون - كتب امير التهامي في السبت 14 نوفمبر 2020 05:57 مساءً - تداولت أنباء اليوم السبت على حسابات تابعة لعناصر من تنظيم القاعدة نبأ وفاة زعيم التنظيم ايمن الظواهري.

وكان حساب حراس الدين – من أذرع القاعدة في سوريا – قد أعلن وفاة أيمن الظواهري.

وأضاف فصيل حراس الدين أن الاتصالات انقطعت بينه وبين الظواهري منذ أسابيع، مرجحة وفاته.

وأوضح أن آخر تعليمات الظواهري كانت تجنب المواجهة العسكرية المباشرة مع هيئة تحرير الشام.

ونشرت مديرة موقع سايت ريتا كاتز الذي يتابع نشاطات التنظيمات الإرهابية والحركات المتطرفة، تغريدة على حسابها على تويتر فجر السبت منوهة إلى انتشار تقارير تفيد بمقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري منذ شهر نتيجة تدهور حالته الصحية.

ونوّهت أنها ذكرت عدة مرات قتل فيها قياديون بارزون في التنظيم ولم يؤكد الأخير الخبر إلا بعد أشهر، بحسب قولها.

وتابعت: إن القاعدة اعتاد ألا ينشر أي أخبار عن وفاة قادته عند حصولها، مثلما حدث عند وفاة حمزة بن لادن على الرغم من تأكيد وزير الدفاع الأميركي في حينه، مارك إسبر، مقتله خلال تصريحات صحفية.

يذكر أنه من الأسماء المطروحة لخلافة الظواهري إذا تأكدت وفاته، محمد صلاح الدين زيدان المعروف بسيف العدل الذي يعد أبرز المرشحين.

والظواهري هو أيمن محمد ربيع الظواهري من مواليد 19 يونيو 1951، تولى زعامة القاعدة عام 2011، عقب مقتل زعيمها أسامة بن لادن.

وتولى أيضا قيادة تنظيم الجهاد في مصر، ورصدت واشنطن مكافاة تقدر بـ 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه