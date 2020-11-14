تراند الفن: تفاصيل مثيرة في قصة هروب عروس ليلة الدخلة بمحافظة مصرية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 14 نوفمبر 2020 05:57 مساءً - سادت حالة من الجدل عقب هروب عروس ليلة دخلتها في مركز السنطة بمحافظة الغربية شمال القاهرة.

وفي تفاصيل الواقعة التي كشفتها الأجهزة الأمنية، فإن العروس التي تبلغ من العمر 19 عاما هربت من الكوافير ليلة الدخلة، حيث تبين من خلال فحص هاتفها وخط سيرها، أنها حضرت برفقة إحدى أقاربها إلى الكوافير قبل ساعات من حفل الزفاف.

وأضافت أنها طلبت من مرافقتها الانتظار ، بحجة أنها سوف تتوجه لشراء مصحف، وعقب خروجها لم تعد، ما دفع الأسرة إلى تقديم بلاغ يفيد باختفاء الفتاة.

وعقب تلقى أجهزة الأمن بلاغا بتفاصيل الواقعة، انتقل فريق من المباحث، وبدأ في فحص خط سير الفتاة، وتبين من خلال فحص الكاميرات أنها قابلت شابا في العقد الثالث من العمر، مقيم في نفس المنطقة التي تقيم فيها العروس.

وكشفت التحقيقات أنهما استقلا إحدى السيارات المتوجهة إلى القاهرة، وذلك عقب فحص هاتف العروس والمكالمات الصادرة والواردة ومقطع فيديو، بثته الفتاة عبر تطبيق “التيك توك”.

وأعيدت العروس الهاربة ليلة دخلتها إلى أسرتها، وحررت الأخيرة محضر إثبات حالة، ولم تتهم أحدا بالاختفاء، وذلك عقب ضبطها مع أحد الأشخاص في منطقة بالقاهرة.