عروض اكسترا على الأجهزة الإلكترونية خصومات هائلة تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية، عروض اكسترا على الأجهزة الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية، حيث يشمل عرض اكسترا، أجهزة الآيباد من شركة أبل الرائدة في صناعة الأجهزة الإلكترونية الحديثة والمطورة، وأيضاً عروض من شركة سامسونج على أجهزة التابلت الذكية. عروض اكسترا على الأجهزة الإلكترونية عرض اكسترا علي أبل أيباد برو، 2020، شاشة 11 بوصة، واي فاي، ذاكرة داخلية واحد تيرابايت، اللون رمادي، سعر الجهاز(5799)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. أبِل أيباَد برو، 2020، شاشة 11 بوصة، واي فاي، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 512 جيجابايت، اللون رمادي، سعر الجهاز(5549)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. أبِل أيباَد برو، 2020، شاشة 11 بوصة، واي فاي، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 512 جيجابايت، اللون فضي، سعر الجهاز(5549)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا %3 خصم علي أبل أيباد ميني، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، شاشة 7.9 بوصة، واي فاي، اللون رمادي، سعر الجهاز(2949)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. 3٪خصم علي أبل أيباد ميني، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، شاشة 7.9 بوصة، واي فاي، اللون ذهبي، سعر الجهاز(2949)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا اليومية على الأجهزة الإلكترونية تخفيضات اكسترا علس شاشات سامسونج تاب إس، شاشة 11.7 بوصة، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون فضي، سعر الجهاز(3249)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سامسونج تاب إس، شاشة 11.7 بوصة، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون برونزي، سعر الجهاز(3249)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سامسونج تاب إس، شاشة 11.7 بوصة، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أسود، سعر الجهاز(3249)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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