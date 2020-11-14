نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العيسائي للاجهزة المنزلية والإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم متجر العيسائي مجموعة مميزة من العروض، الإلكترونية مثل الشاشات والأجهزة الإلكترونية المتنوعة والأجهزة المنزلية، ويوجد له فروع عديدة في الرياض والمدنية، وجدة والخبر مع وجود خدمة التوصيل والشحن المجاني لكافة المنتجات، مع وجود فريق عمل متكامل، والدفع من خلال بطاقات ائتمان مدي، وإمكانية إرجاع المنتجات في حاله عدم توافقها مع المطلوب، وتصل فترة التوصيل ما بين 7 إلي 15 يوم. العيسائي للالكترونيات جوال – بلاك شارك -SKR-H0-128GB بـ 1400 ريال بدلا من 2440 ريال.

يد تحكم – بلاك شارك 2 – H66L+BHB16 بـ 214 ريال.

هاتف ثابت – باناسونيك – KX-TS500FXB بـ 50 ريال.

هاتف ثابت – باناسونيك – KX-TS620BX1 بــ 229 ريال. شاشة – باناسونيك – “32 – TH-32F310M بـ 500 ريال بدلا من 749 ريال.

شاشة – تي سي ال – 32 بوصة – 32A301 بـ 401 ريال بدلا من 700 ريال.

شاشة – تي سي ال – 32 بوصة – 32D2900 بـ 450 ريال بدلا من 649 ريال.

مكبر صوت تي سي ال – TS-3010 بـ 320 ريال بدلا من 400 ريال. العيسائي للاجهزة المنزلية خلاط يدوي – باناسونيك – 200 واط – MK-GH1WTZ بـ 110 ريال.

خلاط يدوي – باناسونيك – 800 واط – MX-S401STZ ب 350 ريال .

دفاية كهربائية- سيمفر – S2200WTX سعرها 140 ريال.

دفاية كهربائية- سيمفر – S2600WTX سعرها 170 ريال.

مروحة سفط جداري – باناسونك – FV-20AU9TNAMG بـ 150 ريال. مروحة شفط جداري – باناسونك – FV-30AU9TACHM بـ 180 ريال.

مروحة شفط دائرية للزجاج – باناسونك – FV-20WU4NAH بـ 170 ريال.

غسالة أمامية – باناسونيك – 7 كيلو – NA-127MB2LSA بـ 1470 بدلا من 1999 ريال.

غسالة أمامية – باناسونيك – 8 كيلو – NA-128XB1LSA بـ 1500 ريال بدلا من 1899 ريال. غسالة أمامية تنشيف كامل – باناسونيك – 10 كيلو – NA-S107M2WSA بـ 2750 بدلا من (3600) ريال.

غسالة أوتوماتيك امامية – تي سي ال – 8 كيلو – TWF80 بـ 1251 ريال بدلا من 1550 ريال.

فلتر – باناسونك -F-ZXKA55Z ب 119 ريال.

فلتر الترطيب – باناسونك-F-ZXLE40Z بـ 119 ريال. غسالة حوضين – باناسونيك – 10 كيلو – NA-W1000BWRY بـ 1121 ريال بلا من 1650 ريال.

غسالة حوضين – باناسونيك – 12 كيلو – NA-W1201NWRY بـ 1600 ريال بدلا من 1850 ريال. فرامة اللحم باناسونيك 1500 واط – MK-MG1500WTB بـ 459 ريال.

فرامة اللحم باناسونيك 1700 واط – MK-GJ1700KTZ بـ 649 ريال بدلا من 1039 ريال.

فرامة اللحم باناسونيك 3500 واط – MK-ZJ3500KTZ بـ 1481 ريال بدلا من 1950 ريال.

فرن غاز F8510SGWH بـ 1150 ريال. فرن غاز F9515SGWH-C بـ 1977 ريال.

فرن كهرباء M4203-W بـ 229 ريال.

فرن كهرباء M4203G-T بـ 250 ريال. باناسونيك آلة حلاقة الشعر- باناسونيك – ES-LV95-S721 (1229) ريال سعودي.

أداة العناية بالأظافر – باناسونيك – ES-WC30VP451 ريال (20 ).

انتركوم باناسوني للموديل VL-SWD272CX السعر (1200) ريال.

باناسونيك – مشغل سي دي – SC-PM250GS-S السعر (289) ريال سعودي.

آلة تشذيب شعر الجسم – باناسونيك – ER-GY10-K422 السعر (230) ريال سعودي.

ثلاجة أبواب متعددة – باناسونيك – 23 قدم – NR-F681GT-XA السعر (11500) ريال. آلة تشذيب شعر الجسم بانا سونيك – باناسونيك – ER-GK60-S421- 210 ريال سعودي.

ثلاجة دولابية – باناسونيك – 18 قدم – NR-BS700MSSA السعر (2741) ريال.

ثلاجة فريزر علوي – باناسونيك – 18 قدم – NR-BC52MSSA السعر (2480)ريال.

جهاز تواصل بيني بالفيديو للأمان المنزلي VL-SV30BX السعر (731) ريال سعودي.

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