نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض منيو البيك اليوم أسعار وجبات منيو البيم وتخفيضات على جميع الوجبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض منيو البيك مطاعم البيك تعد من أفضل المطاعم التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أنها حققت انجازات عديدة طوال 45 عام، ومن مميزات مطاعم البيك أنها تقوم بتقديم عروض من وقت للآخر، وفي هذا المقال سنقدم لكم العروض المقدمة من منيو البيك. عروض منيو البيك تعرف على أسعار وجبات مطاعم البيك بالمملكة العربية السعودية: عروض البيك على يقدم منيو البيك تخفيضات على وجبات الدجاج، حيث أن وجبة بيج بيك التي تتكون من صدر كبير من الدجاج الشهي مع سلطة الملفوف الشهية بسعر 11.5 ريال سعودي.

خصومات البيك يصل سعر وجبة بيج دجاج من البيك التي تحتوي على حجم كبير من صدر الدجاج مع سلطة الملفوف بسعر خيالي وهو 11 ريال سعودي.

يصل سعر وجبة دجاج مسحب البيك التي تحتوي على 10 قطع من الدجاج والبطاطا والخبز مع الصلصة إلى سعر 10.50 ريال سعودي، أما بالنسبة لسعر 7 قطع فقد يصل إلى 11 ريال سعودي. أسعار وجبات البيك سعر وجبة سناك دجاج مسحب البيك التي تحتوي على 5 قطع من الدجاج ومعها صلصة، فتبلغ 4 ريال سعودي فقط.

وجبة الجمبري الجامبو البيك التي تحتوي على 10 قطع من الجمبري، وتحتوي أيضاً على بطاطا وعدد 3 من صلصة الكوكتيل، وسعرها قد تصل إلى 29 ريال سعودي بالنسبة لثماني القطع، أما بالنسبة لعدد عشر قطع قد تصل سعر الوجبة إلى 40.50 ريال سعودي.

تصل وجبة فيليه سمك البيك عدد 6 قطع مع البطاطا والخبز إلى سعر 16.50 ريال سعودي.

بلغ سعر صلصة كوكتيل البيك الشهية إلى سعر 1.25 ريال سعودي.

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