نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأثنين أقوي عروض السعودية تصل ل% تسوق الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأثنين خصومات أسواق العثيم تنزيلات كبيرة وهائلة على زجاجات المياه المُعبئة، وعروض ضخمة من مختلف الشركات المتخصصة في تعبئَة المياه الصحية، ومنها، الهدا، وهنا، ونوفا، كل هذه العروض بِداخل جميع فروع هايبر ماركت عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية أقوي عروض السعودية.

عروض العثيم نهاية العام

تخفيضات نهاية العام على زجاجات مياه الهدا المُعبئة من أسواق عبد الله العثيم:

خصومات العثيم على مياه الهدا، سعة العبوة 0.63لتر، سعر العبوة( واحد) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم مياه الهدا، سعة العبوة 1.5لتر، سعر العبوة(1.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مياه الهدا، سعة العبوة 0.33لتر، سعر العبوة(75.)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية

تخفيضات نهاية العام على زجاجات مياه هنا المُعبئة من أسواق عبد الله العثيم:

عروض العثيم مياه هنا، سعة العبوة 0.6لتر، سعر العبوة(1.15)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة

مياه هنا، كرتونة عدد 24 زجاجة، سعة الزجاجة 330 مل، سعر العبوة(11.95) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم مياه هنا، سعة العبوة 1.5 لتر، سعر العبوة(2.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مياه هنا، سعة العبوة خمسة لتر، سعر العبوة(3.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم اليومية

تخفيضات نهاية العام على زجاجات مياه نوفا المُعبئة من أسواق عبد الله العثيم: