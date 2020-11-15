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عمر شويل - جدة عروض مطاعم البيك المميزة على الدجاج والمأكولات البحرية، اقوي عروض من مطاعم البيك والتي تعد من افضل سلسلة مطاعم في المملكة العربية السعودية لتقديم الوجبات السريعة وهي من أشهر سلسلة المطاعم التي تم تأسيسها في السعودية والتي ترجع إلى السبعينات وتميزت الوجبات المقدمة منها بطعمها المميز بالبهارات والتوابل، وتمكنت مطاعم البيك من جذب الأنظار إليها على مدار السنوات الماضية حتى أصبحت رائدة في هذا المجال، وتمكنت في الانتشار والتوسع في كافة ارجاء المملكة وانتشرت فروعها في مكة والمدينة والطائف وينبع والقصيم وعدد من البلاد الأخرى بالمملكة.

عروض مطاعم البيك على الدجاج

تقدم مطاعم البيك العروض والخصومات على اشهى الوجبات والسندوتشات؛

سندوتش بيج ماك بارد او حار صدر الدجاج حجم كبير مع الخيار المخلل وسلطة الملفوف مع صلصة البيك المتميزة ب12 ريال.

وجبة دجاج البيك بارد او حار عدد 4 قطع او 8 قطع مع البطاطس والعيش وصلصة الثومية ب14 ريال.

وجبة الدجاج المسحب 7 او 10 قطع مع البطاطس والعيش وصلصة الثومية والمسحب عرض ال7 قطع ب10.5 ريال، وعرض ال10 قطع ب14 ريال.

شاندوتش برجر دجاج صغير ب4 ريال، وسط ب9 ريال، كبير ب12 ريال، متوفر حار او بارد مع مشروب غازي.

عروض البيك على المأكولات البحرية