نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مطاعم البيك المميزة على الدجاج والمأكولات البحرية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض مطاعم البيك المميزة على الدجاج والمأكولات البحرية، اقوي عروض من مطاعم البيك والتي تعد من افضل سلسلة مطاعم في المملكة العربية السعودية لتقديم الوجبات السريعة وهي من أشهر سلسلة المطاعم التي تم تأسيسها في السعودية والتي ترجع إلى السبعينات وتميزت الوجبات المقدمة منها بطعمها المميز بالبهارات والتوابل، وتمكنت مطاعم البيك من جذب الأنظار إليها على مدار السنوات الماضية حتى أصبحت رائدة في هذا المجال، وتمكنت في الانتشار والتوسع في كافة ارجاء المملكة وانتشرت فروعها في مكة والمدينة والطائف وينبع والقصيم وعدد من البلاد الأخرى بالمملكة.
عروض مطاعم البيك على الدجاج
تقدم مطاعم البيك العروض والخصومات على اشهى الوجبات والسندوتشات؛
سندوتش بيج ماك بارد او حار صدر الدجاج حجم كبير مع الخيار المخلل وسلطة الملفوف مع صلصة البيك المتميزة ب12 ريال.
وجبة دجاج البيك بارد او حار عدد 4 قطع او 8 قطع مع البطاطس والعيش وصلصة الثومية ب14 ريال.
وجبة الدجاج المسحب 7 او 10 قطع مع البطاطس والعيش وصلصة الثومية والمسحب عرض ال7 قطع ب10.5 ريال، وعرض ال10 قطع ب14 ريال.
شاندوتش برجر دجاج صغير ب4 ريال، وسط ب9 ريال، كبير ب12 ريال، متوفر حار او بارد مع مشروب غازي.
عروض البيك على المأكولات البحرية
- ساندوتش سمك فيليه بارد او حار وسط ب6 ريال وكبير ب11 ريال مع البطاطس ومشروب غازي.
- وجبة البيك للجمبري الجامبو عدد 8 قطع ب30 ريال، 10 قطع ب41 ريال، ويقدم معها البطاطس والعيش وصلصة الكوكتيل والمسحب والثومية.
- ساندوتش الجمبري الجامبو مع البطاطس وسلطة الملفوف وخيار مخلل ب11 ريال.
- وجبة البيك من الجمبري الاقتصادية عدد 10 قطع جمبري كبير مع البطاطس والصلصة ب22 ريال.
- وجبة البيك من السمك الفيليه عدد6 قطع مع البطاطس والعيش و2 صلصة من أي نوع ب17 ريال.
- وجبة البيك من السمك الحراق عدد 10 قطع مع البطاطس والعيش وعدد 2 صلصة ب13 ريال.
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