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عمر شويل - جدة أسواق العثيم تطلق مهرجان عروض نهاية العام في جميع فروعها بالمملكة،أطلقت أسواق العثيم مهرجان عروض نهاية العام تحت شعار ” إحنا الأوفر” وذلك وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لأسواق العثيم الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم وستشمل هذه العروض آلاف الأنواع من السلع والمنتجات الغذائية الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وجميع أدوات المنزل والمطبخ بأسعار لا تقبل المنافسة وجودة عالية، حيث يقبل العملاء والمستهلكين على هذه العروض بأعداد كبيرة في كافة فروع أسواق العثيم البالغ عددهم 247 فرع، وتستمر العروض لمدة شهر ونصف حتى نهاية العام الجاري، بحيث تتجدد يوم الأربعاء من كل أسبوع.

عروض نهاية العام من أسواق العثيم 2020

تحرص أسواق العثيم على تقديم عروض متميزة من المنتجات المتوفرة لديها، و تبذل في ذلك قصارى جهدها لتلبية كافة طلبات العميل بما يتناسب مع احتياجاته ووضعه المادي، وحتى تتمكن من تخفيف الأعباء عن كاهله، ولا تقتصر عروض أسواق العثيم على عروض نهاية العام فقط، ولكنها تقدم عروض وتخفيضات متنوعة لكافة المناسبات بتقديم منتجات وطنية وعالمية بجودة عالية بأسعار لا تقبل المنافسة، بحيث تراعي الدخل الشهري لجميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى عروض مهرجان الطازج الذي تطلقه أسواق العثيم يوم الإثنين من كل أسبوع ” 2 كيلو بسعر 1 كيلو”.

برنامج اكتساب من أسواق العثيم

أكد الأستاذ محمد عبد الله العثيم أن أسواق العثيم توفر للمستهلكين اشتراك مجاني في برنامج اكتساب الذي يمكن المتسوق من الاستفادة من العروض المميزة والخصومات الحقيقية التي يقدمها البرنامج، ويمكن الاشتراك في برنامج اكتساب عن طريق نقاط البيع من أي فرع من فروع العثيم، أو التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق العثيم، كما يمكن التسجيل كذلك عبر تطبيق أسواق العثيم وبرنامج اكتساب للهواتف الذكية.