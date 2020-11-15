نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده وهايبر الأسبوعية في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر الأسبوعية في المملكة السعودية، عروض بنده وهايبر الأسبوعية والتي تقام في كافة فروع أسواق بنده ماركت بمختلف أنحاء المملكة العربية السعودية وتعد سلسلة أسواق بنده هايبر ماركت من أكبر سلسلة الأسواق في تجارة التجزئة في المملكة حيث يتجه كافة المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة بالبحث عن العروض الخاصة بها من حين لآخر لما تقدمه من أقوي العروض من منافسة الأسعار وخصومات وتخفيضات هائلة ومن الجدير بالذكر أن أسواق بنده تقدم حاليا أقوى العروض والخصومات الأسبوعية بمناسبة اليوم الوطني وللتعرف على أقوى الخصومات والتخفيضات تابع القراءة.

عروض بنده على اللحوم والدواجن والاسماك

تقدم أسواق بنده خلال هذا الأسبوع العديد من الخصومات والتخفيضات الهائلة على منتجات اللحوم والدواجن والاسماك؛

كيلو لحم عجل بالعظم طازج ب40 بدل 48 ريال، وكيلو لحم العجل بدون عظم ب49 بدل 60 ريال.

كيلو لحم مفروم استرالي ب30 بدل 43 ريال، كيلو لحم بقري استرالي ب35 بدل 44 ريال، كيلو لحم بفتيك استرالي ب43 بدل 60 ريال.

كيلو وراك دجاج التنمية ب13 بدل 17 ريال، طبق اوراك دجاج الوطنية نصف كيلو ب8 بدل 11 ريال، دجاجة كاملة التنمية كيلو و100 جم ب16 بدل 19 ريال، طبق مشكل دجاج التنمية كيلو جم ب9 بدل 13 ريال.

كيلو سمك ماكريل طازج ب8 ريال، كيلو سمك شعور صغير ب10 ريال، كيلو كابوريا ب10 ريال، كيلو سمك بلطى ب18 ريال، كيلو سمك قشر بياض ب40 ريال، كيلو سمك سالمون ب40 ريال، كيلو سمك هامور ب35 ريال، كيلو سمك كنعد كبير ب51 ريال.

خصومات بنده على المنتجات الغذائية

برفونتي عيش توست ب5 بدل 6 ريال، فونتي عيش ابيض ب4 بدل 5 ريال، علبة كيك بالفانيلا ساندوتش 12 قطعة من امريكانا ب10 ريال، كب كيك علبة من فونتي 20 قطعة ب10 ريال.

جبن مزاريلا فرسانا ب18 ريال، السنبلة جبنة موزاريلا ب17 ريال، نادك عصير لتر ونصف ب8 ريال، نادك جبنة كريم 2 قطعة نصف كيلو ب20 ريال.