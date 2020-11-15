نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات وعروض الصندوق الأسود 2020 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات وعروض الصندوق الأسود في السعودية، تعد خصومات وعروض الصندوق الأسود في المملكة العربية السعودية من أقوى الخصومات وتقدم أقل الأسعار على كافة المنتجات، ويرجع تأسيس لشركة إلى عام 2001 وتقدم خدماتها على كافة المنتجات الالكترونية والأجهزة المنزلية وكذلك الأجهزة الكهربائية ومن أهم ما تتميز به شركة الصندوق الأسود خدمات ما بعد البيع مثل التركيب والصيانة ومتابعة حالة المنتج مع العميل كما توفر خدمات الاتصال للعملاء 6 أيام خلال الأسبوع لمدة 14 ساعة، وهي من احد اهم الشركات الوطنية في المملكة العربية السعودي وعلى الرغم من حداثتها إلا أنها تمكنت من منافسة العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال.

خصومات الصندوق الأسود على الأجهزة والمستلزمات المنزلية

يقدم الصندوق الأسود خلال هذا الأسبوع أقوي عروض على الأجهزة والمستلزمات المنزلية؛

غسالة صحون من ميديا 7 برنامج 12 فرد باللون الأبيض ب900 بدل 1200 ريال، تي سي ال تليفزيون اندوريد الترا 70 بوصة ب2800 بدل 4000 ريال، غسالة ملابس اتوماتيك من هاير 6 كيلو ب800 بدل 1500 ريال، ثلاجة دولابي من هاير 2 باب 18 قدم سعة 504 لتر ب2400 بدل 4200 ريال، سامسونج ثلاجة 2 باب 18.5 قدم 528 لتر ب2900 بدل 5800 ريال، ماندو تكييف سبليت بلس بارد فقط ب1650 بدل 2550 ريال.

افضل عروض الصندوق الأسود على الجوالات والشاشات

سامسونج جالاكسي موبايل ايه 5 1 الرامات 6 جيجا و128 جيجا بايت ب950 ريال، موبايل سامسونج جالاكسي الجيل ال5 ب1500 ريال بدل 2000 ريال، موبايل سامسونج جالاكسي أي كور 10 رامات 1 جيجا ب300 ريال.

شاشة هاير 55 بوصة الترا اندرويد ب1500 بدل 3000 ريال، هاير شاشة 50 بوصة اندوريد ب1400 بدل 2300 ريال، شاشة ال جي 55 بوصة ب2300 بدل 6000 ريال، شاشة توشيبا 58 بوصة ب1750 ريال.