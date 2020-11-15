البيك تطورات جديدة في مطعم المستقبل للتصدي للوباء أبرزها 8 مسارات للسيارات 

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عمر شويل - جدة تطورات جديدة في مطعم المستقبل للتصدي للوباء.. أبرزها 8 مسارات للسيارات، انتهت شركة البيك من تصميم المطعم الجديد الذي ستقوم بافتتاحه قريباً، حيث اعتمد تصميم هذا المطعم على مبدأ يعد فريد من نوعه، وذلك بتوفير 8 مسارات للسيارات وخدمة 16 سيارة في وقت واحد، كما يتضمن المشروع مسارات سيارات تعمل على توفير طلبات العملاء عن بعد عبر تطبيق البيك وكذلك الخدمات الفورية التي تتم عبر استخدامات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك عمل التصميم على توفير مسارات للسيارات التابعة لشركات التوصيل المنزلي لضمان راحة السائقين وتوفير الوقت عليهم.

تصميمات رائعة في مطعم المستقبل لخدمة العملاء

بالإضافة إلى التصميمات السابقة، فإن التصميم الجديد لمطعم المستقبل يحتوي على فريق محترف يعمل على تلقي طلبات العملاء عبر أجهزة التابلت، وإرسالها بشكل فوري إلى قسم التسليم، وبالتالي يتم الاستغناء عن أصوات الميكروفون التي تزعج المحيطين أثناء الطلب، كما تم إلغاء فكرة شباك الخدمة الذي عاهدناه من قبل وتم استبدالها ببوابات تحت إشراف فريق متخصص يقوم بتوصيل الطلب إلى العميل بطريقة حضارية، مما يحقق درجة عالية من الكفاءة والجودة والحماية، وذلك في ضوء أهداف المطعم في التعاون مع الحكومة للتصدي للوباء.

مطعم البيك بالمملكة

ترجع نشأة مطاعم البيك بالمملكة إلى رجل الأعمال شكور أبو غزالة أحد رجال أعمال الرياض، والذي كان يرغب في إنشاء سلسلة مطاعم شهية وصحية نظرا لما كان يشيع آنذاك حول السمعة السيئة لبعض المطاعم، واستطاع المطعم أن يحقق نجاح كبير داخل المملكة على الرغم من وجود أكثر من 400 مطعم بروستد في جدة إلا أن وجبات البيك هي الأفضل بتميز مأكولاتها، كما أنه يطبق فكرة ربح قليل… مردود أكبر واستطاع التوفيق بين السعر البسيط والنظافة العالية والنكهة المميزة.