نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات وعروض ساكو السنوية 2020 لكل بيت عصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات وعروض ساكو لكل بيت عصري، تخفيضات وعروض ساكو للحصول على بيت عصري وحديث تعتبر شركة ساكو من أحد أهم الشركات الرائدة في تجارة التجزئة والجملة الخاصة بالاجهزة ومجال تطوير وتحديث المنازل في السعودية، وبلغ عدد فروع شركة ساكو في المملكة العربية السعودية ما يقارب ال32 فرع في مختلف أنحاء المملكة كما تقوم شركة ساكو بتقديم خدمات البيع بالإضافة إلى الصيانة ومتابعة ما بعد البيع وكذلك التركيب بتكاليف مخفضة كما تسعى شركة ساكو دوما إلى تقديم الأفضل لعملائها في مختلف أنحاء المملكة.

عروض وتخفيضات ساكو

نقدم لكم أفضل العروض والتخفيضات التي تقدمها شركة ساكو والمنتجات الأفضل مبيعا خلال هذا الأسبوع؛

دفاية للحدائق بالحطب ب400 بدل 550 ريال، مظلة الشواء خارجية بالمنضدة ب800 ريال، صانعة الكابتشينو 15 بار 1470 وات سعة لتر وربع ب400 ريال، فيلبيس محضرة القهوة مع المطحنة ب800 ريال، مشاية كهربائية حتى وزن 115 كيلو جرام بروفورم ب2520 ريال، شواية فحم شكل مستدير مع رف باللون الأسود ب250 ريال بدل 385 ريال، كرسي الاسترخاء باللون الرمادي مقاس 84*99*99 ب990 ريال.

تخفيضات ساكو على الأجهزة المنزلية

لونا ثلاجة سعة 106 لتر ب610 ريال، جهاز منقي الهواء لغرف مساحتها 34 متر مربع ب890 ريال، جهاز تنقية الهواء 220 فولت عدد 2 قطعة ب1100 ريال، مكنسة كهربائية 220 فولت سعة 20 لتر ب560 ريال، مكواة بالبخار سعة 2 لتر 2*1 ب1040 ريال، مكواة بخار من بلاك اند ديكر سعة 260 مل ب140 بدل 200 ريال.

ملطف للجو سعة 3 لتر بالإضافة على معطر للجو ب180 ريال، مكواة جافة 220 فولت 1000 وات ب80 ريال، مكواة بخار 2600 وات ب290 ريال، فيليبس مكواة بخار 2300 وات ب150 بدل 200 ريال، فيلبيس مكواة بخار 1600 وات 280 ريال بدل 355 ريال.