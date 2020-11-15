نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو البيك أسعار وجبات البيك عروض وخصومات على جميع الوجبات الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو البيك خصومات وعروض البيك اليوم خصومات منيو مطعم البيك على العديد من الوجبات الصحية المتنوعة، وتتمثل في وجبات وساَندويتشات المأكولات البحرية والجمبري، وجميعها تمتاز بالذوق الرائع والطعم الشهي، بجانب توفيرها للمال، كل ذلك بحوار ما يقدمه المنيو من الخصومات الخاصة على جميع أنواع المشروبات والإضافات والمكملات، والوجبات الجانبية. خصومات وعروض البيك عروض البيك على المأكولات البحرية والأسماك في جميع الفرعك تخفيضات اليك على ساندوتش فيليه سمك، ساندويتش مع بطاطا و مشروب غازي، ثمن الساندويتش (6) ريال سعودي.

منيو البيك وجبة سمك الجمبري الجامبو، عدد ثماني أو عشر قطع من الجمبري الجامبو مع البطاطس مع خبز و2صٌلصة ثوم أو صَلصلة كوكتيل أو مسحب (حسب الرغبة) ثمن الوجبة الثماني قطع(29) ريال سعودي.

ثمن وجبة العشر قطع (40.5) ريال سعودي.

أسعار منيو البيك ساندوتش سمك جمبري، الجامبو المقرمش بالخبز العربي مع سلطة الملفوف مع صلصة كوكتيل مع بطاطس مقلية مع خيار مخلل، ثمن الساندويتش(10.5) ريال سعودي.

أسعار البيك وجبة الجمبري التوفيرية : عدد عشر قطع جمبري مع البطاطس مع الخبز مع 2 صلصة (حسب الرغبة)، ثمن الوجبة (21) ريال سعودي.

وجبة فيليه السمك الحار، عدد عشر قطع سمك حار فيليه مع الخبز مع البطاطس مع 2 صلصة كوكتيل أو صَلصلة تارتار أو صلصة ثوم أو صلصة مسحب (حسب الرغبة)، ثمن الوجبة (11) ريال سعودي. خصومات مطعم البيك يقدم مطعم البيك تخفيضات على الإضافات والمكملات في جميع الفروع: وجبات منيو البيك الخبز، عدد ثلاث قطع خبز مع كاتشب البيك، ثمن العرض(1.5)ريال سعودي

صلصة كوكتيل: ثمن العبوة (1.5)ريال سعودي.

صلصة ثوم: ثمن العبوة (1.5)ريال سعودي.

ذرة: ثمن الحبة(5)ريال سعودي.

البطاطا: ثمن الحبة حجم صغير (4)ريال سعودي،

سعر الحبة حجم كبير (5)ريال سعودي.

سلطة الملفوف: ثمن العبوة (5)ريال سعودي.

منيو البيك الحمص: ثمن العبوة (5)ريال سعودي.

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