نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير على الجوال والشاشات تصل ل 50% أقوي عروض السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير عروض مكتبات جرير لقد أصبح الواقع الافتراضي واقعاً بالفعل، فصار لا غنى عن كل مستلزماته والأجهزة الخاصة به، ولهذا توفر مكتبات جرير في كل فروعها داخل المملكة العربية السعودية، خصومات كبيرة على نظارات الواقع الافتراضي.

عروض جرير على الشاشات

خصومات جرير على أتْش تي سي على نظارات الواقع الافتراضي:

عروض مكتبة جرير على أتش تي سي فايف، Cosmos: Elite HMD، نظارة واقع افتراضي، اللون أسود، سعر الجهاز(2849)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض جرير اتش تي سي فايف، برو، نظارة واقع افتراضي ،اللون أَسود، سعر الجهاز(3619)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

اتش بي سماعة الواقع الافتراضي ريفيرب جي 1 برو، نظارة واقع افتراضي، اللون أسْود، سعر الجهاز(2699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

أتْش تي سي فايف، Cosmos: Elite – Full Kit ، حزمة نظارة واقع افتراضي، اللون أسود، سعر الجهاز(4699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

أتش تي سي فايف Cosmos: Premium PC، نظارة واقع افتراضي، ألوان(أسود وأزرق) ، سعر الجهاز(3619)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض جرير الأسبوعية

خصومات ميلكو على نظارات الواقع الافتراضي من عروض مكتبات جرير:

تنزيلات مكتبة جرير على ميلكو Gofove VR، نظارة واقع افتراضي ،اللون أسود، سعر الجهاز(29)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات جرير ميلكو في آر سولير مع ساتالايت، نظارة واقع افتراضي، اللون أسود، سعر الجهاز(90)ريال سعودي ، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات مكتبة جرير

خصومات من نون على نظارات الواقع الافتراضي من تخفيضات مكتبات جرير: