عروض اكسترا الأسبوعية عروض ولا في الخيال تصل ل 70% على الأجهزة والجوال

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا لنهاية العام عروض وخصومات هائلة على أجهزة الألعاب الإلكترونية، الإكس بوكس، وملحقاتها الذكية والضرورية، من مختلف الإصدارات،وكذلك تخفيضات غير مسبوقة، على الأجهزة الموسيقية الكهربائية، ذلك كله وغيره الكثير من العروض تجدونه فقط في الموقع الرسمي لاكسترا في المملكة العربية السعودية. عروض اكسترا نهاية العام خصومات اكسترا على أجهزة ألعاب الإكس بوكس لهذا الأسبوع هي: خصومات اكسترا اليوم %28 خصم، على إكس بوكس ون إس، سعة واحد تيرا بايت، اللون أبيض، سعر الجهاز(999)ريال سعودي، بدلاً من(1387)ريال سعودي، ووفر(388)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض اكسترا %28 خصم، على إكس بوكس ون اكس، سعة واحد تيرا بايت، اللون أسود، سعر الجهاز(1599)ريال سعودي، بدلاً من(2219)ريال سعودي، ووفر(620)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات اكسترا الأسبوعية إكس بوكس سلسة إكس، سعة واحد تيرا بايت، اللون أسود، سعر الجهاز(2299)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا الأسبوعية على ملحقات أجهزة الإكس بوكس هي: تخفيضات اكسترا على اكس بوكس، حزمة ألعاب مع شاحن اكس بوكس ون، سعر الجهاز(109)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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عروض هايبر اكسترا ياماها، كيبورد مع 37 مفتاح، اللون أبيض، سعر الوحدة(329)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ياماها، كيبورد مع 61 مفتاح، اللون أسود، سعر الوحدة(869)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ياماها، محوّل كهربائي، خاص بالأجهزة الموسيقية، سعر الوحدة(85)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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