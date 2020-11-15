نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض منيو البيك خصومات على وجبات تصل ل 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض منيو مطاعم البيك تعتبر مطاعم البيك من أهم السلاسل الشهيرة في المملكة العربية السعودية وخارجها أيضًا، ووصل لهذه الشهرة بأيدي سعودية، هي التي قامت على رفع مستواه العالي ليقوم بمنافسة أكبر المطاعم العالمية. عروض منيو مطاعم البيك تخفيضات البيك على سعر وجبة المسحب المكونة من 7 قطع دجاج حار صوص البيك السحري بسعر 9 ريال سعودي.

عروض البيك سعر وجبة مسحب مكونة من 10 قطع بسعر 10 ريال سعودي.

خصومات البيك سعر وجبة دجاج مكون من 7 قطع مع البطاطس ومشروب غازي من البيك بسعر 9 ريال سعودي.

تنزيلات البيك سعر وجبة دجاج البيك مكونة من 4 قطع مع نوعين من الصوص وخبز وبطاطس من البيك بسعر 12 ريال سعودي.

سعر ساندوتش صاج دي لايت حراق من البيك 5 ريال سعودي.

سعر ساندوتش كومبو برجر فيليه دجاج من البيك 7 ريال سعودي.

سعر ساندوتش برجر فيليه دجاج من البيك 3 ريال سعودي. خصومات البيك للمأكولات البحرية عروض البيك الأسبوعية على الوجبة الاقتصادية من الجمبري الكبير مع صوص التارتار وأرز مطهو وخس 10 قطع من البيك بسعر 18 ريال سعودي

عروض البيك اليوم وجبة الجمبري الجامبو 8 قطع من البيك بسعر 25 ريال سعودي.

خصومات البيك اليوم وجبة الجمبري الجامبو 10 قطع من البيك بسعر 33 ريال سعودي.

ساندوتش فيليه سمك بسعر 5 ريال سعودي.

وجبة فيليه السمك الحاره 10 قطع بسعر 11 ريال سعودي.

ساندوتش الروبيان بسعر 9.50 ريال سعودي.

8 قطع روبيان الجامبو بسعر 26.50 ريال سعودي.

10 قطع روبيان جامبو بسعر 37 ريال سعودي. خصومات البيك للحلويات منيو البيك تنزيلات البيك اليوم على قطعتين معمول بسعر 0.50 ريال سعودي.

قطع من الأناناس الطازج بسعر 3.50 ريال سعودي.

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