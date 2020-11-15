عروض العثيم الاثنين خصومات هائلة تصل ل 60% لمدة 24 ساعة فقط

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين عروض أسواق العثيم تُعد أسواق العثيم بالسعودية من أهم وأكبر الأسواق التي تقدم أفضل العروض، التي ينتظرها الجميع من أغذية وأطعمة، وأجهزة كهربائية وجوالات، وأدوات منزلية، وأجهزة إلكترونية، بأسعار تنافسية مع أسواق كبيرة في المملكة العربية السعودية. عروض العثيم الاثنين تخفيضات أسواق العثيم على الشاشات والأدوات المنزلية لهذا الأسبوع هي: عروض العثيم على شاشة توشيبا ال اي دي 32 بوصة بسعر 449 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين شاشة دورا ال اي دي 43 بوصة بسعر 699 ريال سعودي.

خصومات العثيم على شاشة اورينو ال اي دي 36 بوصة بسعر 349 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم على شاشة اورينو ال اي دي سمارت 43 بوصة بسعر 749 ريال سعودي.

شاشة اور ال اي دي سمارت 65 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي.

شاشة اور ال اي دي 50 بوصة بسعر 699 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية خصومات العثيم اليوم على كابل شحن تايب سي بسعر 25 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين شاحن جوال اوي 10000 ملي بسعر 85 ريال سعودي.

قطاعة خضار هاكت كندا بسعر 52 ريال سعودي.

مكنسة هومر كهربائية بسعر 179 ريال سعودي.

غلاية ماء براون 135 ريال سعودي. عروض العثيم للجوالات خصومات أسواق العثيم على جوال هون 9 اكس 128 جيجا بسعر 895 ريال سعودي.

جوال نوكيا 105 شريحتين بسعر 69 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 7 بي 64 جيجا بسعر 669 ريال سعودي.

جوال سامسونج 2 كور 16جيجا بسعر 359 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اليومية عروض العثيم اليومية على عصارة حمضيات بانيكس بسعر 72 ريال سعودي.

عروض العثيم صانع طعام كينوود 190 بي اف بسعر 159 ريال سعودي.

خصومات العثيم ميكروويف هومر كهربائية بسعر 195 ريال سعودي.

غلاية ماء كليك أون 2-4 لتر بسعر 99 ريال سعودي.

مقلاة بطاطس كوولين 2 لتر بسعر 169 ريال سعودي.

قدر ضغط سوبر فيسا 7 لتر بسعر 59 ريال سعودي، 9 لتر بسعر 75 ريال، 11 لتر بسعر 79 ريال سعودي أقوي عروض السعودية.

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