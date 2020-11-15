نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير على الهاتف الجوال واللاب توب بخصم أكثر من 50 % في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب العديد في المملكة العربية السعودية عروض مكتبة جرير على كافة المستلزمات، سواء عروض الهاتف الجوال، اللاب توب، الأجهزة المنزلية، وذلك في ضوء سياسة إدارة مكتبة جرير على توفير كافة السلع والمتطلبات التي يحتاج لها الشخص بشكل عام، أو منزله،وذلك بأسعار تنافسية تضاهي كافة عروض المراكز التجارية في المملكة العربية السعودية، كما أن العروض التي تقوم بعرضها المكتبة تتغير من حين لآخر بناءً على أوقات المناسبات، أو الأعياد الوطنية في المملكة.

توفر مكتبة جرير كما سبق تم الإشارة على توفير العديد من المستلزمات والسلع التي يحتاج لها العميل، سواء في المنزل، العمل، أو أدوات خاصة بالدراسة، كما أنه من خلال موقعها الرسمي يمكن التنقل بين العديد من الأقسام، وإجراء عملية الشراء بشكل إلكتروني، عبر إضافة المنتج أو السلعة التي يختارها العميل لسلة المشتريات، ومن ثم متابعة عمليات الشراء.

مكتبة جرير هي شركة مساهمة سعودية لها العديد من الفروع في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وهي، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، تم تأسيسها في الثامن من أكتوبر عام 1978 ميلادياً، ويقع المقر الرئيسي لها في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

عروض جرير للجوالات

هناك عدد من العروض التي توفر مكتبة جرير ضمن فروعها أو يمكن الشراء من خلال المتجر الإلكتروني، من أبرز الهواتف في العرض الأسبوعي، عروض على هواتف سامسونج جلاكسي، بما فيها نوت 20 ألترا 3999 ريال، زد فولد بسعر 7999 ريال،نوت 10 بلس بسعر 2599 ريال، والعديد من أحد ماركات هواتف سامسونج الذكية التي يمكن الإطلاع عليها من خلال المتجر الإلكتروني، كذلك هاتف هواوي بي 40 برو بلس بسعر 4499 ريال، وهاتف هواوي ميت 30 برو بسعر 2699 ريال، وهواتف أبل الغنية عن التعريف، حيث يبلغ سعر هاتف أيفون 11 برو ماكس بسعر 5999 ريال، وغيرها الكثير.

عروض جرير على اللاب توب

كذلك يتيح لك المتجر الإلكتروني لمكتبة جرير في المملكة العربية السعودية إمكانية شراء لاب توب من أحدث الماركات العالمية، من بينها أسوس روج سيفروس للألعاب بمبلغ 6299 ريال سعودي، وجهاز لاب توب إيسر بريديوتر بمبلغ 6449 ريال، وأسوس روج سكريكس ستار بقيمة 10349 ريال، وإيسر نيترو بسعر 5799 ريال، إضافة إلى ذلك يمكن الاستفادة بعروض اكسسوارات الكمبيوتر واللاب توب، والتي تشمل لوحات المفاتيح، الشاشات، الطابعات.

رابط مكتبة جرير

الجدير بالذكر أن المكتبة تحتوي على الكثير من الأقسام والتبويبات المتنوعة، ويمكن الشراء بشكل إلكتروني، وإضافة المنتج لسلة المشتريات الخاصة بك من خلال رابط مكتبة جرير للعروض الأسبوعية، ومن ثم اختيار القسم الذي تريد الشراء منه، سواء الأدوات المكتبية، الأدوات المدرسية، أدوات الرسم، الكتب العربية أو الإنجليزية، الهواتف الذكية وملحقاتها، أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، وأجهزة المنزل الذكي.