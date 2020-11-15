نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير للجوالات والإلكترونيات بالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مكتبة جربر مجموعة من العروض الأسبوعية، المميزة وهي متوفرة في المكتبة وبمتجرها الإلكتروني، وبأسعار مناسبة وتضم مجموعة من أفضل المنتجات التكنولوجية من الكاميرات والجوالات، والشاشات، والهواتف الذكية الحديثة، والعديد من العروض للمنتجات القيمة والمتكاملة، التي تصاحبها مجموعة من الهدايا المقدمة من جديد، مع نظام التقسيط على المنتجات.

عروض جرير

وتقدم مكتبة جرير مجموعة متميزة ومتنوعة من العروض، علي الألعاب الإلكترونية، وأجهزة اللاب توب، والأجهزة الترفيهية المنزلية، ومجموعة من العروض علي السماعات والهواتف الذكية، الأكسسوارات بأسعار مناسبه وبضمان موثوق، ومن خلال هذا الموضوع سوف نستعرض معكم اهم عروض مكتبة جرير علي الشاشات، والجوالات، والأجهزة الإلكترونية المتنوعة.

كمبيوتر محمول اسوس روج زيفروس (S GX701GX) بسعر 10899 ريال سعودي.

كمبيوتر محمول (روج ستريكس سكار 17 (جي732 ،17.3 بوصة ،الجيل العاشر i7-10875H انتل كو، بسعر ( 10349) ريال سعودي.

شاشة تي سي ال 75X915 – 75 بوصة ،8K Ultra HD ،ال اي دي سعرها (13999) ريال.

شاشة 75 بوصة ،دقة 4K الترا اتش دي ،دي ال اي دي، (سكاي وورث 75SUC8100)، بسعر 3699 ريال.

سامسونج جالكسي زد فولد 2 سعة 256 جيجابايت ،برونزي ، الجيل الخامس 5G بسعر 7999 ريال.

سامسونج جالكسي نوت 20 الترا سعة 256 جيجابايت ، أبيض ، الجيل الخامس 5G بسعر 3999 ريال.

شاشة هاير (S8000) 65 بوصة ،دقة 4K الترا اتش دي ،اي ال اي دي، بسعر 3799 ريال.

ابل ايفون 11 برو ماكس، سعة 512 جيجابايت ،ذهبي ،الجيل الرابع 4G بسعر 3799 ريال ضمان 24 شهر.

جوال سامسونج جالكسي نوت 10 لايت، سعة 128 جيجابايت ،أسود أورا ،الجيل الرابع 4G بسعر 1469 ريال.

عروض مكتبة جرير

مايكروسوفت اكس بوكس ون اس، سعة 1 تيرابايت ، أبيض بسعر (999) ريال.

هواوي نوفا 7 اس اي ، سعة 128 جيجابايت ،أرجواني صيفي ، الجيل الخامس 5G بسعر (1399) ريال.