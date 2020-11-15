نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض البلاك فرايدي السعودية وأقوي التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض البلاك فرايدي السعودية وأقوي التخفيضات نستعرضها في البداية من أسواق الهثيم وعروض نهاية العام ، صانع طعام رائع من كينوود ب 159 ريال، غلاية ماء كليك اون ب 99 ريال، مقلاة بطاطس كورلين 2 لتر ب 169 ريال، قطاعة خضار هاكت كندا 52 ريال، غلاية براون ماء ب 135 ريال، ميكرويف هومر كهربائية 20 لتر ب 195 ريال، طقم الافطار كولين 129 ريال، مكنسة هومر كهربائية ب 179 ريال، مكواة بانكيس جاف 52 ريال، عصارة حمضيات بانتيكس ب 72 ريال، طباخة ارز بانتيكس 1.8 لتر ب 69.95 ريال، قدر ضغط سوبر فيسا احجام مختلة السعر يبدأ من 59 ريال وصولا إلى 79 ريال.

عروض البلاك فرايدي السعودية وأقوي التخفيضات

استمرار عروض أسواق العثيم بالسعودية على عبوتان من زيت عافية وزن لتر ونص ب 31.95 ريال، بدلا كم 43.95 ريال متاح 3 ربطات فقط لكل عميل، 5 كيلو من أرز صنوايت ب 29.95 ريال، بدلا من 38.95 ريال، 150 كيس من شاي ليبتون ب 17.95 ريال، بدلا من 29.25 ريال، كورن فليكس كلوفز 500 جم ب 10.95 ريال، بدلا من 18.95 ريال.

تخفيضات الجمعه البيضاء بالسعودية

عروض نهاية العام وفر مع العثيم ماركت 500 جم من جبن الثلاث بقرات كامله الدسم ب 7.95 ريال، 900 جم من جبن بوك كاسات بيضاء ب 20.95 ريال، 900 جم من المايونيز ب 9.95 ريال، 400 مل من مايونيز هاينز ب 11.95 ريال، جبن بوك بالقشطة مربعات ب 9.95 ريالن جبن البقرات الثلاث موزاريلا مبشور كيلو ب 25.95 ريال، بدلا من 37.25 ريال، حليب بوني مبخر زجاج كامل الدسم ب 8.95 ريال، بدلا من 12.75 ريال.