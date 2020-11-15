نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر ماركت العثيم تخفيضات غير مسبوقة وخصومات تصل إلي 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت العثيم في المملكة العربية السعودية، تخفيضات وخصومات لا تفوت من هايبر ماركت عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية، على جميع أنواع السكوتات اللذيذة، والوجبات الخفيفة من الشابورة أو الكيك الرائع، كل ذلك متوافر حالياً بجميع فروع أسواق عبد الله العثيم في السعودية. عروض هايبر ماركت العثيم بسكويت شاي أولكر، سعة العبوة 175 جرام، سعر العبوة(2.30)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بسكويت ديمة مشكل، عدد ثلاث قطع، وزن العبوة 684 جرام، سعر العبوة(16.95)ريال سعودي، بدلاً من(20.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بسكويت ديمة ملت بالحليب، عدد 12 قطعة، وزن القطعة 75 جرام، سعر العبوة(6.50)ريال سعودي ، بدلاً من (9.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات أسواق العثيم علي جميع أنْواع السكوتات والمعمول بسكويت ديمة، جُلكوز، بالعسل، عدد 12 قطعة، وزن القطعة 57 جرام، سعر العبوة(7.12)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بسكويت اوريو كريمة شوكولاتة، وزن العبوة 44 جرام، سعر العبوة(1.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. معمول لوزين تمر ميني، عدد ثلاث قطع، وزن العبوة 345 جرام، سعر العبوة(12)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات أسواق العثيم الأسبوعية شابورة العثيم اصليه شرائح، سعة العبوة 375 جرام، سعر العبوة(4.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كيك اورين شوكو باي، عدد عشرون قطعة، وزن القطعة 28 جرام، سعر العبوة(20.48) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كيك يمامة غندور برتقال، عدد 12حبة، سعر العبوة(5.50)ريال سعودي، بدلاً من(6.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم الأسبوعية تخفيضات العثيم علي سلطة زيتون أخضر كامل وزن كيلو بسعر 14.25 ريال سعودي. جبن رومي فيكتو مصري وزن كيلو بسعر 28.95 ريال سعودي. جبن دومتي دوبل كريم / دمياطي/ فيتا وزن كيلو بسعر 12.75 للعلبة. خلطة زبدة إماراتي بلوك وزن كيلو بسعر 7.95 ريال سعودي. لانشون الفلة بقر سادة وزن كيلو بسعر 17.50 ريال سعودي. عروض العثيم الأسبوعية عروض العثيم علي شاي ليبتون أخَضر أكياس، عدد مائة كيس، سعر العبوة(18.95)ريال سعودي. شاي ليبتون فتلة، وزن العبوة 400 جرام، سعر العبوة(15.95)ريال سعودي. شاي بروك بوند، عدد مائة كيس، سعر العبوة(9.95) ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض هايبر ماركت العثيم تخفيضات غير مسبوقة وخصومات تصل إلي 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.