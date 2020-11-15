عروض مكتبة جرير علي لوازم شبكات الكمبيوتر خصومات هائلة

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير داخل المملكة العربية السعودية، تتضمن خصومات مذهلة من مكتبة جرير على لوازم شبكات الكمبيوتر، من أجهزة راوتر وأجهزة الشبكات المنزلية، مع عروض مميزة على الأدوات الخاصة بالتدريس، في كل فروع مكتبات جرير في المملكة. عروض مكتبة جرير لينكسيس فِيلوب، ثلاثة أجهزة، شبكة منزلية واي فاي، لاسلكي 802.11 أيه سي، تردد ثلاثي: 2.4 جيجا هرتز، 5 جيجا هرتز، 5 جيجا هرتز، اتصال حتى 64 جهاز، (LAN2)، سعر الجهاز(1799)ريال سعودي، بدلاً من(2299)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هواوي كيو تو برو هايبرد، شبكة منزلية واي فاي ،لاسلكي 802.11 أيه سي، (5 جيجا هرتز/نطاق مزدوج (2.4 جيجا هرتز ،جهاز 192 اتصال حتى ،(LAN) 3 منفذ، (GbE-WAN) منفذ/(GbE-WAN)، ثلاث منفذ، سعر الجهاز(899)ريال سعودي، بدلاً من(1099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض مكتبة جرير الأسبوعية إتش تي سي هُوب، راوتر محمول،Wireless (802.11 a/b/g/n/ac/ad) ،(5، الجيل الخامس، جيجا هرتز/نطاق مزدوج (2.4 جيجا هرتز، اتصال حتى 20 جهاز، سعر الجهاز(3599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هواوي WiFi AX3، راوتر لاسلكي ،Wi-Fi 6 (802.11ax) ،(5 جيجا هرتز/نطاق مزدوج (2.4 جيجا هرتز، اتصال حتى 128 جهاز، LAN ثلاثة منفذ، سعر الجهاز(299)ريال سعودي، بدلاً من(349)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القي تخفيضات مكتبة جرير الأسبوعية مورن سان مساعد المعلم، للقياس مع عدة أدوات للرسم، وسائل تدريس تتضمن مثلثات، بوصلة، موصل، مسطرة، مسطرة حرف تي، منقلة، بلاستيك، سعر الوحدة(139)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مورن سان فرج المعلم، قابل للتعديل، القطر 30 سم، بلاستيك، سعر الوحدة(22)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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