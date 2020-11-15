عروض هايبر ماركت لولو تخفيضات لا تقاوم بجميع الفروع خصومات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت لولو في المملكة العربية السعودية، خصومات وتنزيلات حصرية على الغسالات الأوتوماتيكية، من هايبر ماركت لولو في المملكة العربية السعودية، وتشمل الغسالات ذات التعبئة الأمامية، كما يتضمن العرض العديد من أنواع مكواة البخار المتميزة، بجميع فروع هايبر ماركت لولو داخل المملكة العربية السعودية. عروض هايبر ماركت لولو ميديا، غسالة أُوتوماتيكية بالكامل، تعبئَة أمامية، سعة عشرة كيلو جرام، سعر الجهاز(1860)ريال سعودي، بدلاً من(2499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني. باناسونيك، غسالة أُوتوماتيكية بالكامل، تعبئَة أمامية، سعة سبعة كيلو جرام، سعر الجهاز(1299)ريال سعودي، بدلاً من(1902)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني. توشيبا، غسالة أُوتوماتيكية بالكامل، تعبئَة أمامية، سعة سبعة كيلو جرام، سعر الجهاز(1349)ريال سعودي، بدلاً من(1699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني. إل جي، مجفف ملابس، تحميل أمامي، سعة سبعة كيلو جرام، سعر الجهاز(2799)ريال سعودي، بدلاً من(5099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني. إل جي، مجفف ملابس، تحميل أمامي، سعة تسعة كيلو جرام، سعر الجهاز(3999)ريال سعودي، بدلاً من(6699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني. خصومات أسواق لولو الأسبوعية فيليبس كَاوية حديدية، ألفين واط، سعر الجهاز(95)ريال سعودي، بدلاً من(197)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فيليبس، كَاوية بخار، 2400 واط، سعر الجهاز(399) ريال سعودي، بدلاً من(659)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات أسواق لولو على الأجهزة الكهربائية عصارة حمضيات فيليبس، سعر الجهاز(79)ريال سعودي، بدلاً من(138)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض هايبر ماركت لولو

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