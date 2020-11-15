نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات منيو البيك علي المأكولات البحرية و الدجاج تخفيضات تصل علي 20% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات منيو البيك في السعودية، الوجبات والساندويتشات التي تقدمها مطاعم البيك، من أطعم وألذ وأطيب الوجبات الغذائية، داخل المملكة العربية السعودية، وذلك على حسب الآراء المعتمدة من رواد مطاعم البيك داخل المملكة، لذلك تهتم إدارة مطاعم البيك بتقديم كل ما هو حديث وصحي ولذيذ لعملائها، مع الحرص على أن يناسب كل أذواقهم. تخفيضات منيو البيك علي الساندويتشات تخفيضات منيو البيك علي ساندويتش شيش طاووق، دجاج فيليه بخلطة بيك السرية، سعر الساندويتش(5) ريال سعودي. ساندويتشات صاج دي لايت، صدور الدجاج مع صوص البيك، سعر الساندويتش(5) ريال سعودي. ساندويتش بيج بيك، دجاج مسحب، مشروب غازي وبطاطس، سعر الساندويتش (10) ريال سعودي. ساندويتش سناك دجاج البيك، سعر الساندويتش (4) ريال سعودي. عروض منيو البيك اليومية عرض منيو البيك اليوم علي ساندويتش كومبو دجاج البيك، سعر الساندويتش (9) ريال سعودي. ساندويتش برجر فيليه دجاج البيك، سعر الساندويتش (3) ريال سعودي. ساندويتش كومبو برجر فيليه دجاج البيك، سعر الساندويتش ( 7) ريال سعودي. ساندويتش صاج دي لايت حراق البيك، سعر الساندويتش( 5) ريال سعودي. عروض منيو البيك علي المأكولات البحرية عروض منيو البيك وجبة الجمبري الجامبو، عدد 10 قطع، سعر الوجبة (33) ريال سعودي. الوجبة الاقتصادية، جمبري جامبو، صوص التارتار وأرُز وخس، عدد 10 قطع، سعر الوجبة (18) ريال سعودي. وجبة سمك فيلية حار، مكونة من 10 قطع، مع صوص البيك، ومشروب غازي، سعر الوجبة (11) ريال سعودي. عروض منيو البيك الأسبوعية وجبة دجاج ، مكونة من 4 قطع مع 2 صوص وخبز وبطاطس، سعر الوجبة (12) ريال سعودي. وجبة دجاج، مكونة من 7 قطع، بطاطس و مشروب غازي، سعر الوجبة (9) ريال سعودي. سعر وجبة دجاج مسحب مكون من 10 قطع 10 ريال سعودي. وجبة دجاج مسحب، مكون من 7 قطع حراق، صوص البيك السحري، سعر الوجبة (9) ريال سعودي.

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