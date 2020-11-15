نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر ماركت ساكو على الأجهزة الكهربائية تصل إلى 30% saco.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت ساكو على تشكيلة كبيرة من الأجهزة الكهربائية، ومنها الغلايات وخصومات خاصة بمناسبة الجمعة البيضاء، وعلى الشوايات الكهربائية، وكذلك الأفران الكهربائية بمختلف موديلاتها وسعتها، كل ذلك متوفر حالياً بجميع فروع هايبر ماركت ساكو داخل المملكة العربية السعودية. عروض هايبر ماركت خصومات على الغلايات من هايبر ماركت ساكو في الجمعة البيضاء: عروض ساكو على غلاية كهربائية، هوميكس، 2200 واط، سعة 1.7لتر، سعر الجهاز(69)ريال سعودي، بدلاً من(109.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

غلاية كهربائية، براون، 3000 واط، سعة 1.7 لتر، سعر الجهاز(209)ريال سعودي، بدلاً من(279)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات ساكو للجمعة البيضاء تخفيضات ساكو على شواية ساندويتش لوحين من هوميكس، 1400 واط، سعر الجهاز(299) ريال سعودي، بدلاً من(259.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

شواية بدون دخان من هوميكس، 1660 واط، سعر الجهاز(269)ريال سعودي، بدلاً من(329.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

شواية فيليبس، قابلة للضبط في ثلاثة أوضاع، 2000 واط، سعة 30 لتر، سعر الجهاز(299)ريال سعودي، بدلاً من(405)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات هايبر ماركت ساكو تنزيلات هايبر ساكو على فرن تحميص من هوميكس، 2200 واط، سعة 65 لتر، سعر الجهاز(299)ريال سعودي، بدلاً من(372.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

فرن تحميص من هوميكس، مزود بموقدين، 2000 واط، سعة 45 لتر، سعر الجهاز(279)ريال سعودي، بدلاً من(372.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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