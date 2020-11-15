نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وأسعار منيو مطاعم البيك بجميع الفروع بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مطاعم البيك في يوم الجمعة البيضاء يقدم مطعم البيك بجميع فروعه داخل المملكة العربية السعودية، تشكيلة من الوجبات المتنوعة، والتي تتباين ما بين وجبات خاصة بالمأكولات البحرية والأسماك والجمبري، وما بين وجبات الدجاج، وأيضاً العديد من الساندويتشات اللذيذة والصحية، كل ذلك بأقل الأسعار وأفضل الجودات. عروض مطاعم البيك أسعار الساندوتشات في منيو البيك بالسعودية ساندوتش شيش طاووق، دجاج فيليه بخلطة بيك السرية، سعر الساندويتش(5) ريال سعودي.

ساندوتشات صاج دي لايت، صدور الدجاج مع صوص البيك، سعر الساندويتش(5) ريال سعودي.

ساندوتش بيج بيك، دجاج مسحب، مشروب غازي وبطاطس، سعر الساندويتش (10) ريال سعودي.

ساندوتش سناك دجاج البيك، سعر الساندويتش (4) ريال سعودي.

ساندوتش كومبو دجاج البيك، سعر الساندويتش (9) ريال سعودي.

ساندوتش برجر فيليه دجاج البيك، سعر الساندويتش (3) ريال سعودي.

ساندوتش كومبو برجر فيليه دجاج البيك، سعر الساندويتش ( 7) ريال سعودي.

ساندوتش صاج دي لايت حراق البيك، سعر الساندويتش( 5) ريال سعودي. أسعار منيو البيك للمأكولات البحرية والدجاج عروض البيك على وجبة الجمبري الجامبو، عدد 10 قطع، سعر الوجبة (33) ريال سعودي.

الوجبة الاقتصادية، جمبري جامبو، صوص التارتار وأرُز وخس، عدد 10 قطع، سعر الوجبة (18) ريال سعودي.

وجبة سمك فيلية حار، مكونة من 10 قطع، مع صوص البيك، ومشروب غازي، سعر الوجبة (11) ريال سعودي.

وجبة دجاج ، مكونة من 4 قطع مع 2 صوص وخبز وبطاطس، سعر الوجبة (12) ريال سعودي.

وجبة دجاج، مكونة من 7 قطع، بطاطس و مشروب غازي، سعر الوجبة (9) ريال سعودي.

سعر وجبة دجاج مسحب مكون من 10 قطع 10 ريال سعودي.

وجبة دجاج مسحب، مكون من 7 قطع حر

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