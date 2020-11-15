عروض اكسترا على الهواتف الذكية تصل إلي 70% من موقع extra.com

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية، على جميع أجهزة الطعام المقدمة من كينوود ومونيليكس، وعلى تشكيلة رائعة من الهواتف المقدمة من شركة تكنو، كل ذلك وأكثر متوافر لدينا على موقع اكسترا، فقط وحصرياً، داخل المملكة العربية السعودية. عروض اكسترا خصومات اكسترا على أجهزة تقطيع الطعام من كينوود ومونيليكس:

%41 خصم، على كينوود، مفرمة طعام، سعة الجهاز 0.5 لتر، اللون أبْيض، سعر الجهاز(94)ريال سعودي، بدلاً من(159)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

%31 خصم، على مولينيكس، مفرمة بصل ايسنشال، 300 واط، سعر الجهاز(109)ريال سعودي، بدلاً من(159)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

%24 خصم، على كينوود، قطاعة، 500 وات، اللون أبيض، سعر الجهاز(159)ريال سعودي، بدلاً من(209)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض اكسترا على الهواتف الذكية من تكنو %44 خصم، على هاتف تكنو سبارك 4 كي سي 2 جي، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، اللون أزرق، سعر الجهاز(369)ريال سعودي، بدلاً من (659)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

%29 خصم، على هاتف تكنو بوب 4 برو، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، اللون أزرق،سعر الجهاز(249)ريال سعودي، بدلاً من(349)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

%29 خصم، على هاتف تكنو بوب 4 برو، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، اللون كحلي، سعر الجهاز(249)ريال سعودي، بدلاً من(349)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

%24 خصم، على هاتف تكنو إل سي 6، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، اللون أزرق، سعر الجهاز(264)ريال سعودي، بدلاً من(349)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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