اقوي عروض هايبر ماركت لولو في الجمعة البيضاء تنزيلات لا تفوتك

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عمر شويل - جدة تخفيضات لولو للجمعة البيضاء على أجهزة التلفزيون الذكي، باختلاف أنواعها، وكذلك خصومات هائلة على أجهزة مكبر الصوت من شركة بوز، متوفرة حالياً بجميع فروع هايبر ماركت لولو داخل المملكة العربية السعودية. عروض هايبر ماركت لولو خصومات هايبر لولو الجمعة البيضاء على شاشات التليفزيون:

تلِيفزيون ذكي مع شاشة 40 بوصة ليد من إيكون، سعر الجهاز(639)ريال سعودي، بدلاً من(989)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون ذكي مع شاشة ليد 43 من إيكون، سعر الجهاز(749)ريال سعودي، بدلاً من(1099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون ذكي مع شاشة 50 بوصة ليد، عالية الوضوح، سعر الجهاز(949)ريال سعودي، بدلاً من(1429)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون ذكي مع شاشة 32 بوصة ليد، سعر الجهاز(319)ريال سعودي، بدلاً من(549)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون ذكي مع شاشة 32 بوصة ليد، سعر الجهاز(439)ريال سعودي، بدلاً من(659)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون ذكي مع شاشة 40 بوصة ليد، سعر الجهاز(549)ريال سعودي، بدلاً من(769)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات الجمعة البيضاء على أجهزة مكبرات الصوت من بوز على اكسترا تخفيضات ماركت لولو بوز مكبر صوت، ساوند لينك ريفولف بلس، سعر الجهاز(829)ريال سعودي، بدلاً من(1049)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

بمز مكبر صوت، ساوند لينك مزود ببلوتوث، سعر الجهاز(525)ريال سعودي، بدلاً من(699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

بوز مكبر صوت، ساوند لينك ريفولف بلس، سعر الجهاز(1249)ريال سعودي، بدلاً من(1574)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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