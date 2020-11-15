عروض هايبر بن داوود للسلع الغذائية والمكسرات تصل ل 70% bindawood.com

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عمر شويل - جدة يقدم عروض بن داود جدة عروض أسبوعية، وخصومات على السلع الاستهلاكية، عروض2020 وسوف نقدم لكم عروض بن داود لليوم الجمعة على منتجات الألبان والسلع الغذائية. عروض بن داود عروض بن داوود على منتجات الألبان: تخفيضات هايبر بن داود على بلغ سعر الجبن الموزاريلا للبيتزا 22.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39 ريال.

خلاطة الطيبات بلغ سعرها 16.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 24 ريال.

الحلاوة السادة بلغ سعرها 9.95 ريال سعودي.

الزيتون الكبير بلغ سعره 18.95 ريال سعودي.

بلغ سعر الطرشي المشكل 8.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال. عروض بن داوود للتوابل والمكسرات عروض بن داود على الجوز الأمريكي المقشر بلغ سعره 43.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 66 ريال.

سعر المكسرات المشكلة بلغ 49 ريال سعودي بدلاً من سعر 60 ريال.

بلغ سعر الهيل الأمريكي إلى 226 ريال سعودي بدلاً من سعر 240 ريال.

سعر حب الشوربه والجريش إلى سعر 3.95 ريال سعودي. عروض بن داوود تخيضات بن داود على بلغ سعر الجرينز جلي إلى 19.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 26 ريال.

سعر الجرينز الكريم كراميل إلى 7.95 ريال سعودي بدلاً من 10 ريال.

سعر الجرينز مسحوق الكاسترد إلى سعر 4.95 ريال سعودي.

سعر التانج شراب بلغ 7.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 7.95 ريال سعودي.

بلغ سعر الجرينز “مهلبية مخلطة حلوى” إلى 8.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.

سعر حدائق كاليفورنيا أي الفول المدمس بلغ 10 ريال سعودي، أما سعره قبل العرض كان 15 ريال سعودي.

سعر جرينز “مسحوق الكاسترد” إلى 4.95 ريال سعودي.

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