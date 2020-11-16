عروض هايبر لولو المميزة خصومات الجمعة البيضاء تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو المميزة عروض هايبر لولو الخميس احدث عروض لولو الرياض الأسبوعية المقدمة على الأجهزة الإلكترونية والجوالات متاحة من يوم الخميس الموافق 12 / 11 / 2020م، عروض ديجيتك من هايبر لولو الرياض الخميس 12 من نوفمبر عام 2020م،على الكثير من الأجهزة الإلكترونية، والجوال بأسعار مناسبة للجميع.

عروض هايبر لولو الخميس

مجموعة من العروض الرائعة التي بدأت من يوم الخميس 12 / 11/ 2020حتى يوم السبت الموافق 21 من شهر نوفمبر الجاري، عروض لولو الرياض والأجهزة الإلكترونية والجوالات:

عروض هايبر لولو شاشة سامسونج 4 كي، يو اتش دي، مقاس 65 بوصة فقط بسعر 2999 ريال سعودي.

خصومات لولو شاشة ال جي 4 كي، يو اتش دي، سمارت مقاس 43 بوصة، فقط بسعر 1599 ريال سعودي.

تخفيضات لولو شاشة سوني، تليفزيون ذكي، 4 كي، اندرويد أوه ليد، مقاس 55 بوصة فقط بسعر 6999 جنيه ريال سعودي.

شاشة سوني تليفزيون ذكي، 4 كاي، اندرويد، مقاس 55 بوصة، فقط بسعر 2299 ريال سعودي.

تنزيلات لولو للشاشات

عروض لولو اليومية تخفيضات لولو اليوم على شاشة سامسونج تلفزيون كِيوليد، مقاس 55 بوصه فقط بسعر 2999 ريال سعودي.

عروض لولو الأسبوعية شاشة سامسونج، 4 كي، يو اتش دي، مقاس 75 بوصة، فقط بسعر 4999 ريال سعودي.

شاشة سوني، تليفزيون ذكي، 4 كاي، اندرويد، مقاس 75 بوصه، فقط بسعر 5299 ريال سعودي.

شاشة سوني، تليفزيون ذكي، 4 كي، اندرويد، مقاس 65 بوصة، فقط بسعر 2999 ريال سعودي.

تخفيضات لولو للأجهزة الإلكترونية