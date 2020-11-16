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عمر شويل - جدة عروض هايبر بن داود سوف نقدم لكم اليوم العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق بن داوود بالسعودية، من 7 نوفمبر حتى 10 نوفمبر 2020، على أقوى وأضخم العروض التي يحتاجها المنزل من أجهزة إلكترونية ذكية وأجهزة كهربائية. عروض هايبر بن داود عروض هايبر ماركت بن داود على الأدوات الكهربائية والإلكترونية تخفيضات بن داود على ايه تي سي شاشة ال اي دي سمارت 65 بوصة بسعر 1899 ريال سعودي.

عروض بن داود سامسونج شاشة سمارت ال اي دي كيرف 55 بوصة بسعر 2499 ريال سعودي.

خصومات بن داود ايه تي سي شاشة ال اي دي سمارت 55 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي.

سكاي وورث شاشة ال اي دي 39 بوصة بسعر 579 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي إيه 31 4G بسعر 899 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي إيه 71، 4G بسعر 1299 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي نوت 20، 5G، بسعر 3399 ريال سعودي. تخفيضات بن داود مهرجان الشوكولاتة بن داود مهرجان الشكولاتة عروض على لواكر تورتينا، ويفر 90 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي.

عروض بن داود كيندر شوكولاتة، وزن 120 جرام بسعر 7.50 ريال سعودي.

خصومات بن داود كيندر جوي – شوكولاتة مع مفاجأة، 20 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي.

غندور – تمرية 12×90 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي.

لواكر ويفر 75 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي.

فيريرو روشية، شوكولاتة 300 جرام بسعر 32.95 ريال سعودي.

كندر – كيك 39 جرام بسعر 2.50 ريال سعودي، 1+1 مجانًا.

فيريرو روشية، شوكولاتة 200 جرام بسعر 18.95 ريال سعودي.

شوبا شوبس حلوى، 90 جرام بسعر 3.95 ريال سعودي.

كيندر ، شوكولاتة، 100 جرام بسعر 4.50 ريال سعودي.

كيت كات – مني موملت شوكولاتة، 255 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي.

كواليتي ستريت، شوكولاتة، 850 جرام بسعر 49.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض هايبر بن داود على الجوال والشاشات عروض جبارة وخصومات ليس لها مثيل لمدة 3 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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