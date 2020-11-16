نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية خصومات تصل ل 50% على هذه الماركات العالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده على الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية لا تفوتك اخر يوم للعروض يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر نوفمبر 2020، مع اكبر تشكيلة من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المختلفة والأسعار لا تقبل التنافس، تنسب كافة الفئات، اغتنموا الفرصة قبل انتهاء التخفيضات في يوم الثلاثاء 24 من ربيع الأول 1442 هـ، والموافق 10 من شهر نوفمبر الجاري أقوي عروض السعودية. عروض بنده على الأجهزة الكهربائية تخفيضات بنده على ميكرويف شارب سعة 20 لتر فقط بسعر 199 ريال سعودي.

خصومات بنده فرن كهربائي كليك أون ساعة 48 لتر فقط بسعر 199 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية خلاط يدوي ارايتي 3*1 فقط بسعر 99 ريال سعودي.

قطاعة مولينكس فقط بسعر 139 ريال سعودى.

عصارة كليك أون 600 وات، فقط بسعر 99 ريال سعودي.

مكواة بخار فيليبس 1400 وات، فقط بسعر 69 ريال سعودي. خصومات بنده للأجهزة المنزلية عروض بنده على خلاط أي تي سي مع المطحنة فقط بسعر 79 ريال سعودي.

خصومات بنده موزع مياه حار وبارد مع حافظة داخلية جيباس فقط بسعر 299 ريال سعودي.

تنزيلات بنده سخان سندوتشات غير لاصق اي تي سي، فقط بسعر 55 ريال سعودي.

محمصة خبز اي تي سي 800 وات، فقط بسعر 59 ريال سعودي.

غسالة تعبئة علوية 6 كيلو، 220 فولت فقط بسعر 469 ريال سعودي.

مكواة تيفال فقط بسعر 69 ريال سعودي.

طقم طبخ هوم اواي 8 قطع بسعر 99 ريال سعودي فقط. تخفيضات بنده تخفيضات بنده على خبازة السيف كهربائية فقط بسعر 199 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية مكواة كليك أون بخار بسعر 99 ريال سعودي فقط.

مكنسة كهربائية كولين سعة 21 لتر فقط بسعر 169 ريال سعودي.

مسدس سيليكون بلاك اند ديكو بسعر 17 ريال سعودي فقط.

مكنسة كهربائية بدون كيس ارايتي فقط بسعر 149 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية خصومات تصل ل 50% على هذه الماركات العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.