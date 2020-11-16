عروض اكسترا اليوم ولمدة 3 أيام على الشاشات والجوال خصومات ليس لها مثيل extra.com

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الشهرية تقدم شهرياً عروض على الهواتف الذكية والشاشات، وبما أن الكثير ينتظر تلك العروض سوف نذكر لكم في الآتي أسعار الهواتف والشاشات بعد العرض extra.com أقوي عروض السعودية اليوم. عروض اكسترا الشهرية أسعار الجوالات في عروض اكسترا الشهرية: تخفيضات اكسترا على هاتف هواوي واي 9 برايم بسعة 128 جيجابايت 649 ريال سعودي بدلاً من سعر 1059 ريال.

عروض اكسترا هاتف موتورولا جي 9 بلاي بسعة 128 جيجابايت “اللون الازرق”، بسعر 579 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال.

خصومات اكسترا هاتف تكنو بوب 4 برو بسعة 16 جيجا بلغ سعره 249 ريال سعودي بدلاً من سعر 349 ريال.

تنزيلات اكسترا بلغ سعر سامسونج جالاكسي إي 71 بسعة 128 جيجا بايت 1299 ريال سعودي بدلاً من سعر 1749 ريال.

سعر تكنو بوب 4 برو “اللون الأزرق” بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من سعر 349 ريال. تخفيضات اكسترا للجوال خصومات اكسترا على آبل آيفون 11 برو بسعة 256 جيجابايت 4399 ريال سعودي بدلاً من سعر 5479 ريال.

عروض اكسترا بلغ سعر تكنو سبارك 4 كي سي 2 جي بسعة 66 جيجا 369 ريال سعودي بدلاً من سعر 659 ريال.

خصومات اكسترا بلغ سعر سامسونج جالاكسي أم 31 بسعة 128 جيجا بايت اللون الأسود بسعر 775 ريال سعودي.

بلغ سعر تكنو سبارك 4 كي سي 2 جي بسعة 66 جيجابايت “اللون الأزرق”، بسعر 369 ريال سعودي بدلاً من سعر 659 ريال.

بلغ سعر سامسونج جالاكسي آم 31 بسعر 775 ريال سعودي بدلاً من سعر 985 ريال. عروض اكسترا للشاشات خصومات اكسترا اليوم على شاشة سمارت تي في إلى سعر 2.099 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا اليوم بلغ سعر شاشة CRYSTAL UHD إلى سعر 5.999 ريال سعودي.

شاشة SMART بلغ سعرها 2.999 ريال سعودي.

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