نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير علي أجهزة اللابتوب والجوال اليوم وحتي 25 نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية، على الأجهزة الإلكترونية الخاصة بمراقبة الصحة واللياقة البدنية، وتخفيضات وخصومات على أحدث طابعات الليزر بأعلى التقنيات المتطورة، في استطاعتكم الحصول على كل هذه العروض خلال هذا الأسبوع من جميع فروع مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية. عروض جرير عروض مكتبات جرير على أجهزة مراقبة الصحة واللياقة: تخفيضات جرير على هواوي Talkband B6، سوار اللياقة البدنية ،آي أو إس 9.0، متوافق مع اندرويد 5.0، اللون بني موكا، سعر الجهاز (749)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة

خصومات جرير هواوي Talkband B6، سوار اللياقة البدنية ،آي أو إس 9.0 أو أحدث، متوافق مع اندرويد 5.0 أو أحدث، اللون أسود جرافيتي، سعر الجهاز (699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض مكتبة جرير هواوي باند 4، سوار اللياقة البدنية، متوافق مع معظم الاجهزة، اللون Sakura Pink، سعر الجهاز(129)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات جرير هونر باند 5، سوار اللياقة البدنية ،آي أو اس 9.0 أو أحدث، متوافق مع اندرويد 4.4 أو أحدث ،اللون أخضر زيتوني، سعر الجهاز(129)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هواوي باند 4 اي، سوار اللياقة البدنية ،متوافق مع معظم الاجهزة، اللون Misty Grey، سعر الجهاز (109)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض جرير لطابعات الليزر تخفيضات جرير على اتش بي LaserJet Pro M102a، أحادية اللون أسود، طابعة ليزر، اللون أبيض، سعر الجهاز(459)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات جرير اتش بي LaserJet Pro M102، أحادية اللون أسود،طابعة ليزر، واي فاي، اللون أبيض، سعر الجهاز(559)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض مكتبة جرير علي أجهزة اللابتوب والجوال اليوم وحتي 25 نوفمبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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