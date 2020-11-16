نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل أسعار منيو البيك .. وجبات الدجاج والمأكولات البحرية والإفطار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن تفاصيل أسعار منيو البيك فعلي مدار 45 عامًا أسس البيك علامة تجارية رائدة في المملكة اتسمت بالثقة والموثوقية، وعامًا بعد عام يُطور من قائمة الطعام الخاصة به حتى يُلبي كافة احتياجات الجمهور وتتسم بوجبات البيك بالجودة العالية والخدمة المميزة والطعم اللذيذ ولذلك نستعرض أسعار قائمة طعام البيك بالتفصيل. تفاصيل قائمة أسعار البيك أولًا وجبات الدجاج: وجبة دجاج مسحب (7-10 قطع دجاج مسحب تقدم مع الخبز والبطاطا وصلصة مسحب وثوم بسعر 10.5 ريال -14 ريال).

وجبة دجاج البيك ( 4-8 قطع دجاج تُقدم مع البطاطا والخبز وصلصة الثوم سعر الوجبة 14 ريال)

سناك دجاج مسحب (5 قطع من أصابع دجاج مسحب تقدم مع الثومية سعر الوجبة 4 ريال)

برجر فيلية يقدم مع البطاطس ومشروب غازي بسعر 4-9-12 ريال.

ساندوتش دجاج مسحب يقدم مع البطاطا ومشروب غازي بسعر 6-11 ريال.

بيج بيك صدر دجاج كبير مع سلطة الملفوف والمخلل والخيار سعر 11.5 ريال.

بيج حراق بسعر 11.5 ريال. ثانيًا المأكولات البحرية: وجبة الجمبري الجامبو (8-10 قطع جمبري مع البطاطا والخبز وصلصة ثومية وصلصة كوكتيل وثوم 29-40 ريال)

وجبة الجمبري الاقتصادية (10 قطع جمبري تقدم مع البطاطا والخبز والصلصة بسعر 21 ريال).

وجبة فيلية السمك (6 قطع من فيليه السمك مع الخبز والبطاطا وصلصتين من اختيارك 16.5 ريال).

وجبة فيليه السمك الحراق (10 قطع من فيليه السمك مع الخبز والبطاطا وصلصتين من اختيارك 13 ريال).

ساندوتش جمبري 10.5 ريال.

ساندوتش فيليه السمك 6-11 ريال ثالثًا وجبات الإفطار في البيك: 10 قطع فلافل مقرمشة تقدم مع 2 صلصة طحينة وبطاطس وقطعة خبز بسعر 6 ريال.

سندوتش الفلافل مقال 3 ريال. رابعًا الأطباق الجانبية: صلصة كوكتيل بسعر 1.25 ريال.

خبز 3 قطع تقدم مع الكاتشب بسعر 1.5 ريال.

صلصة الثوم 1.5 ريال.

ذرة ساخنة وشهية تقدم بالزبد وترش بالملح بسعر 5 ريال.

البطاطا المقلية 4-5 ريال.

سلطة الملفوف بسعر 4 ريال.

حمص 4 ريال

بطاطس مع ثوم 5 ريال. الحلويات: آيس كريم الشكولاتة 2 ريال

آيس كريم الفروالة 2 ريال

آيس كريم فانيلا 2 ريال

عصائر 1.5 ريال -2.5 ريال أرقام توصيل البيك جدة قرع شارع فلسطين 23232

جدة فرع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز 23242

جدة فرع الخالدية 23423.

جدة فرع الروضة 23432

مكة طريق المسجد الحرام 24243

مكة فرع الحجون 24237

مكة سوق الضيافة 24227

الرقم الموحد للبيك هو 677728612966

رقم دليفري البيك 96622866777 طريقة الطلب من تطبيق البيك قم بتنزيل التطبيق على جوالك.

اختيار الفئة الغذائية من ثم اختيار الوجبة والنوع وعدد الوجبات.

بعد الانتهاء انقر على الزر الأصفر لاختيار المطعم

تظهر خريطة لاختيار المطعم الأقرب لك اختر الفرع وانقر على أيقون القلب.

تحقق من المعلومات الشخصية وإجمالي الفاتورة

تنتقل للخطوة التالية أدخل أرقام بطاقة الائتمان للدفع ثم تأكد من الطلب.

ستتلقى رسالة على الجوال تفيد بتأكيد الطلب وبها رقم الطلب.

بعد ذلك انتقل لفرع اختيار المجموعة والكشك المخصص وامسح رمز الاستجابة السريعة وأدخل معرف الطلب

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