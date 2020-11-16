خصومات وتخفيضات عروض مكتبة جرير على الهواتف الذكية والكمبيوترات والألعاب الإلكترونية

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عمر شويل - جدة نمر معا اليوم بجولة جديدة مع عروض مكتبة جرير مع اقوي الخصومات والتخفيضات وافضل عروض جرير للجولات والأجهزة الحديثة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم اليوم عروض جرير العديد من الخصومات المذهلة وحتي يوم 25 نوفمبر 2020 فدعونا نستعرض معا صور وعروض جرير على الجولات السامسونج والهواوي والآيفون وكذلك التابلت واللاب توب. عروض جرير للجولات واليكم عروض جرير على الهواتف الذكية مع خصم كبير يصل لـ 50٪ سامسونج جالكسي زد فولد 2 سعة 256 جيجابايت ،برونزي ، الجيل الخامس 5G 7999ر.س شامل الضريبة سامسونج جالكسي نوت 20 الترا سعة 256 جيجابايت ،أسود ، الجيل الخامس 5G 3999ر.س.‏شامل الضريبة بدلا من 5149ر.س.‏ سامسونج جالكسي نوت 20 الترا سعة 512 جيجابايت ،أسود ، الجيل الخامس 5G 4799ر.س.‏شامل الضريبة بدلا من 5499ر.س.‏ عروض جرير للكمبيوتر اسوس روج زيفروس S GX701GXكمبيوتر محمول للالعاب ،17.3 بوصة ،(9 الجيل) i7-9750H انتل كور ،انفيديا جي فورس آر تي اكس 2080 ماكس كيو بسعة 8 جيجابايت ،1 تيرابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2 ،متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي 10899ر.س.‏شامل الضريبة بدلا من 16399ر.س.‏ Asus (روج ستريكس سكار 17 (جي732 كمبيوتر محمول للالعاب ،17.3 بوصة ،الجيل العاشر i7-10875H انتل كور ،انفيديا جي فورس ار تي اكس 2080 سوبر بسعة 8 جيجابايت ،(RAID 0) 4 + 512 جيجابايت اس اس دي x 3.0 NVMe PCIe M.512 جيجابايت 2 ،متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي 10349ر.س.‏شامل الضريبة 15349ر.س.‏

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