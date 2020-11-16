عروض مكتبة جرير على الأجهزة اللوحية والكمبيوتر المحمول

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آبل آيباد 10.2 ، الجيل الثامن ، كمبيوتر لوحي واي فاي ، 10.2 بوصة ، رمادي فلكي ، بسعر 1499 ريال.

آبل 2020 آيباد برو 12.9 الجيل الرابع كمبيوتر لوحي 7399 ريال سعودي.

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