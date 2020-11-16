عروض جرير اليوم ولمدة 3 أيام على الشاشات والجوال خصومات ليس لها مثيل jarir.com

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عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم عروض جرير للشاشات تقدم مكتبات جرير كل شهر أفضل العروض، وهذه العروض تكون على الأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية والهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر المحمول، وكل هذه العروض ينتظرها الجميع من وقت لآخر من خلال موقع جرير jarir.com. عروض جرير على الشاشات تخفيضات جرير اليوم على سامسونج، 82، TU8000 بوصة، دقة 4K الترا اتش بسعر 6999 ريال سعودي.

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